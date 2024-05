Justiça americana nega fiança a marido da cantora Heloisa Rosa

O marido da cantora gospel Heloisa Rosa, Marcus Grubert, teve um pedido de fiança negado pela Justiça dos Estados Unidos e segue preso acusado de abusar sexualmente de uma menina de 6 anos de idade em abril do ano passado. A informação foi dada por Anna Alves-Lazaro, fundadora da Hope & Justice Foundation, instituição que está auxiliando a família da vítima.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, Anna disse que Marcus foi preso por estupro de vulnerável, com agravante de ter sido praticado contra uma menor de 12 anos, e, por isso, se enquadra como crime capital, sujeito a uma pena mínima de 25 anos e máxima de prisão perpétua ou pena de morte.

Ainda de acordo com a fundadora da Hope & Justice, a defesa de Marcus teria buscado libertá-lo para que ele aguardasse o julgamento do processo em casa, mas o juiz negou o pedido. Anna informou que a primeira audiência sobre o caso deve acontecer até 175 dias depois da prisão, mas ela disse acreditar que a defesa do homem tentará acelerar o julgamento.

– Provavelmente, a defesa vai trabalhar para correr com esse julgamento, para que ele tenha a primeira audiência, onde devem tentar outro pedido de fiança, que provavelmente será negado. E, a partir daí, o julgamento vai transcorrer com o promotor público, que é o estado da Flórida contra o acusado – detalhou.

SOBRE A PRISÃO

Marcus Grubert foi preso na última terça-feira (21), nos Estados Unidos, acusado de ter abusado sexualmente de uma criança. A notícia foi divulgada inicialmente pela Hope & Justice Foundation (Fundação Esperança e Justiça, em português), que tem dado suporte aos familiares e à criança vítima do caso.

– O apoio emocional, psicológico e jurídico prestado desde que a fundação foi acionada foi fundamental para o desfecho do inquérito policial que agora se encerra. A luta não para por aqui; o processo judicial será iniciado e a Hope & Justice Foundation estará vigilante e firme no combate à violência sexual infantil – disse a instituição no Instagram.

De acordo com a Hope & Justice, o crime teria acontecido em 2 de abril do ano passado, quando a criança em questão teria passado a noite na casa de Heloisa e Marcus. No dia seguinte, a menina teria relatado o abuso à mãe, que levou o caso ao conhecimento das autoridades. Ao programa Encontro, da TV Globo, a mãe da vítima relatou como o caso aconteceu.

– As crianças eram muito amigas, muito próximas. Na ocasião, ela [Heloisa] insistiu muito, dizendo que a criança dela estava muito sozinha e que gostava de estar com a minha filha. Naquela noite, achei que não teria problema. Quando cheguei, notei que ela estava bem tensa, nervosa, mas não achei que poderia ser isso – disse.

Ao ser perguntada sobre o que a filha falou exatamente na hora em que a encontrou novamente, a mãe da vítima respondeu:

– Ela relatou que algo de estranho tinha acontecido, mas não posso relatar detalhes porque o caso ainda segue em segredo de Justiça – lembrou.

A mulher disse ainda que a filha recebe auxílio profissional para lidar com o trauma do abuso que sofreu.

– Teve que reviver a história e contar o que aconteceu para o bem dela – destacou.

A mãe da criança também relatou que, inicialmente, chegou a receber o apoio da cantora Heloisa Rosa para denunciar o caso. No entanto, cerca de um mês após o ocorrido, a artista teria apresentado um comportamento diferente e chegou a faltar a um depoimento na polícia.

– Trinta e cinco dias depois, quando foi chamada para prestar depoimento na polícia, ela não apareceu e acabou rompendo comigo – completou a mãe da vítima.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal