PF investiga grupo de MG que lucrou R$ 9 milhões com imigração ilegal para os EUA

A Polícia Federal investiga um grupo responsável pelo envio de 63 pessoas, incluindo crianças e adolescentes, ilegalmente aos Estados Unidos.

Segundo a PF, calcula-se que a associação tenha movimentado mais de R$ 9 milhões no esquema de imigração ilegal.

As investigações apontam que o grupo criminoso ostenta um patrimônio incompatível com as atividades formalmente desempenhadas. Há indícios da utilização de terceiros e também empresas de fachada para ocultar e dissimular valores provenientes do envio de brasileiros para os EUA.

Nesta quinta-feira (23), esse grupo foi alvo de operação da Polícia Federal em Minas Gerais. A operação Henchman cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nas casas e endereços comerciais dos envolvidos, nos municípios mineiros de Governador Valadares e Coroaci.

Durante a operação foram apreendidos carros, documentos, celulares e valores em moeda nacional e estrangeira.

Houve, ainda, determinação judicial de sequestro de bens até o limite de R$ 3,6 milhões.

Segundo a PF, os investigados responderão pelos crimes de promoção de migração ilegal, envio irregular de criança e de adolescente ao exterior e associação criminosa, cujas penas máximas somadas ultrapassam 16 anos de reclusão.

Imagem: Divulgação