II FLIM traz concurso e oficinas lítero-gastronômicas

O evento contará com oficinas e concurso gastronômico-literário, buscando celebrar a riqueza cultural e culinária do Pará. As inscrições para ambas as ações estão abertas de 16 a 25 de maio, em formato online, e a programação da A III Festa Literária de Mosqueiro será de 28 de maio a 1º de junho, na Vila do Distrito Ilha de Mosqueiro. Confira!

Uma das mais importantes ilhas da região insular de Belém, a Ilha de Mosqueiro, será palco desse encontro singular, destacando escritores, artistas, artesãos e músicos em uma programação diversa que envolve lançamento de livros, contação de histórias, apresentação de trabalhos científicos, shows, teatro e muita gastronomia.

Vários escritores da Ilha de Mosqueiro participarão, lançando livros e compartilhando histórias em rodas de conversas, entre eles, Graciliano Ramos Milhomem, autor homenageado deste ano. Haverá participação de escritores convidados, como João de Jesus Paes Loureiro, Edgar Augusto, Paulo Faria e Edyr Proença e autores seleccionados por meio de submissão de proposta.

A organização é do Coletivo Escritores da Praia, em parceria com o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Artes, Cultura e Educação (GIPACE), do Instituto Federal do Pará. A coordenação geral é do Professor Lairson Costa. O evento conta com apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro, da Coordenação de Letras do IFPA, do Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares, da Semec, e do Curso de Gastronomia da UEPA/SECTET.

A FLIM promete ser um encontro memorável entre a literatura e a gastronomia, fortalecendo os laços culturais da região e proporcionando momentos de aprendizado e celebração para todos os participantes.

Concurso Gastronômico

Um dos pontos altos da III FLIM será o Concurso Gastronômico-Literário. Dividido em quatro categorias – Restaurantes, Tapiocaria, Pizzaria e Lanches , as inscrições abrem dia 16 de maio, visando premiar pratos que expressem a identidade e os sabores regionais de Mosqueiro.

A avaliação dos pratos será realizada por uma comissão composta por 4 docentes do curso de gastronomia da UEPA, levando em consideração critérios como sabor, apresentação, textura, criatividade e regionalidade. Cada avaliador receberá uma ficha com os quesitos a serem analizados.

O Concurso será realizado no Praia-Bar, localizado na Travessa Carlos Bentes, 45, Vila, Distrito de Mosqueiro e os pratos serão expostos no coreto da Praça da Vila, para o público degustar. E os vencedores serão anunciados no dia 1º de junho de 2024, quando público conhecerá melhor cada receita e onde encontrar depois para saborear.

Na inscrição os restaurantes, tapiocaria, pizzarias e lanches de Mosqueiro devem indicar pratos da casa com regionalidade e devem se fazer presentes no dia da avaliação.

As inscrições ficam abertas de 16 a 25 de maio de 2024: https://forms.gle/9pYw8sxghbAU2KLB8.

Oficinas de Gastronomia

As oficinas também serão realizadas no Praia Bar Mosqueiro e são uma oportunidade imperdível para os amantes da culinária conhecerem e aprenderem pratos típicos da região. Com dois turnos diários nos dias 29 e 30 de maio, os participantes terão a chance de explorar e experimentar receitas tradicionais paraenses.

Os requisitos para participação incluem ter no mínimo 18 anos de idade.

Inscrição via formulário Google Form: https://forms.gle/xRhTd4Zeiz5sixEr8.

Programação da Oficina:

Dia 29 de maio (14h às 18h)

1º Turno (das 14h às 15h30):

Bolo de Macaxeira com Castanha-do-Pará

Geleia de Taperebá Apimentada

2º Turno (das 16h às 17h30):

Tapioca com Geleia de Cupuaçu e Pitaia

Delícia de Cupuaçu

Dia 30 de maio (das 14h às 18h)

1º Turno (das 14h às 15h30):

Cupcake Regional

Praline de Farinha de Tapioca

2º Turno (das 16h às 17h30):

Brigadeiro de Açaí com Crocante de Castanha

Mujica de Peixe

Para mais informações e atualizações sobre a programação, acompanhe a rede social @festaliterariademosqueiro, no Instagram e Facebook.

Contato para imprensa:

Email: festaliteraria2024@gmail.com

Telefone: (91) 98134.7719 – Holofote Virtual – Com Arte Mídia/Luciana Medeiros