Justiça de Pernambuco decreta prisão de Gusttavo Lima

Nesta segunda-feira (23), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife.

A decisão foi publicada depois que o Ministério Público (MP) devolveu o inquérito à Polícia Civil, pedindo a realização de novas diligências e recomendando a substituição das prisões preventivas por outras medidas cautelares.

A decisão foi tomada em meio às investigações da Operação Integration sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro que, no último dia 4, também causou a prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra e outras pessoas.

Além de decretar a prisão preventiva, a Justiça determinou a suspensão do passaporte do cantor. O despacho judicial também suspende o certificado de registro de arma de fogo e eventual porte de arma de fogo mantido pelo artista.

Segundo o decreto desta segunda-feira, Gusttavo Lima teria protegido foragidos. A juíza citou que o cantor fez viagem à Grécia com investigados no âmbito da operação. As informações são do G1 e do Metrópoles.

– Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia – Atenas – Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala – Atenas – Ilhas Canárias – Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha – apontou a magistrada.

