Judoca é suspenso por 5 meses por sinal da cruz nas Olimpíadas

O judoca sérvio Nemanja Majdov foi punido com cinco meses de suspensão pela Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês) por ter feito o sinal da cruz antes de entrar no tatame durante as Olimpíadas de Paris. Além de ficar impedido de lutar, o atleta também ficará proibido de treinar durante o período da punição.

Em suas redes sociais, Majdov se manifestou sobre o caso. Na publicação, o judoca reafirmou sua fé e disse que jamais pediria desculpas por ter feito o sinal da cruz.

– O Senhor me deu tudo, tanto para mim pessoalmente quanto para minha carreira, e Ele é o número 1 para mim e tenho orgulho disso. Isso não mudará em hipótese alguma. Glória a Ele e obrigado por tudo – escreveu.

Após a repercussão do caso, a IJF se pronunciou sobre a punição a Majdov e afirmou que a suspensão ocorreu por ele “ter mostrado um sinal religioso claro ao entrar no campo de jogo” e “ter se recusado a se curvar ao seu oponente no final da competição”. Além disso, a federação disse que a punição também aconteceu pelo fato de o judoca ter retirado o uniforme ainda na área de luta.

A manifestação religiosa que rendeu a punição ao atleta ocorreu no duelo das oitavas de final das Olimpíadas, no dia 31 de julho contra Theodoros Tselidis, da Grécia, na categoria até 90kg. Na ocasião, o vice-campeão mundial da temporada foi desclassificado ao levar três punições.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Alonso Cupul