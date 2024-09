Prisão de Deolane pode ter grande ‘reviravolta’ no início desta semana; veja os detalhes

Deolane Bezerra, de 37 anos, foi detida pela primeira vez no dia 4 de setembro, juntamente com sua mãe. Segundo informações da CNN, ela pode enfrentar uma reviravolta ainda nesta segunda-feira (23), com a possibilidade de sua prisão preventiva ser substituída por “outras medidas cautelares”.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) deve tomar a decisão hoje. A decisão não envolve apenas Deolane, mas todos os alvos da Operação Integration, que investiga crimes de prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A medida será avaliada pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, com recomendação dos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

A Operação Integration investiga uma série de atividades ilícitas, com foco especial em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Deolane Bezerra e outros indivíduos são acusados de participar dessas atividades criminosas. O processo tem gerado ampla cobertura midiática, devida à notoriedade dos envolvidos.

Quais as Medidas Cautelares Consideradas?

Na última sexta-feira (20), o MPPE recomendou substituir as prisões preventivas por outras medidas cautelares. Segundo o órgão, o prazo necessário para cumprir novas diligências poderia resultar em “constrangimento ilegal”. Algumas das novas medidas propostas incluem:

Uso de tornozeleira eletrônica

Recolhimento domiciliar noturno

Proibição de contato com outros investigados

Influenciadores Digitais e a Lei: Como se Defendem?

Além de Deolane, sua mãe, Solange Bezerra, também foi presa, bem como o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte. Darwin teve uma reviravolta judicial: sua esposa, Maria Eduarda Quinto Filizola, conseguiu um habeas corpus em 9 de setembro, mas voltou a ser presa em menos de 24 horas por descumprimento das medidas cautelares.

Deolane Bezerra, que passou por momentos de grande tensão na cadeia, teve ao seu lado diversos advogados ao longo do processo. Após a ex-BBB Adélia Soares ser indiciada por falsidade ideológica e associação criminosa, Deolane contratou um escritório de Brasília para cuidar do seu caso.

A prisão de Deolane Bezerra foi um evento dramático, começando em 4 de setembro no bairro Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Ela e sua mãe passaram cinco dias na Colônia Penal Feminina do Recife. Posteriormente, após uma nova prisão no dia 10 de setembro, Deolane foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque, a cerca de 270 km do Recife. A influenciadora alega ser inocente.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Instagram