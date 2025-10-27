Lançado pela PMB o novo Sistema de Vistorias da Defesa Civil da capital paraense

A Prefeitura de Belém, por meio da Belém Digital, lança o novo Sistema de Vistorias da Defesa Civil, uma plataforma intuitiva e moderna onde a população pode solicitar vistorias técnicas realizadas por engenheiros e agentes da Defesa Civil de Belém.

O novo sistema faz parte do portal DESCOMPLICA BELÉM, recentemente lançado pela Prefeitura e que reúne diversos serviços de licenciamentos municipais que podem ser solicitados digitalmente (computador ou celular), de forma rápida, fácil e segura.

“Agora a Defesa Civil está a um clique. Você não precisa mais se dirigir até a sede para solicitar uma visita dos técnicos. Quem quiser a atenção e os trabalhos da Defesa Civil Municipal pode solicitar tudo pela internet. O Descomplica diminui a distância entre o poder público e a população”, assegurou o prefeito Igor Normando.

MAIS EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO

A entrega do novo sistema pela atual gestão municipal contribui para o alcance das ações das equipes técnicas da Defesa Civil e consolida Belém como um município mais inovador e conectado.

“O trabalho da Belém Digital é tornar a tecnologia uma aliada do cidadão, simplificando a vida das pessoas e fortalecendo o atendimento público. O sistema de Vistorias da Defesa Civil mostra que estamos no caminho certo: com gestão, tecnologia e proximidade com a população”, enfatiza o presidente da Belém Digital, Gustavo Costa.

De janeiro à penúltima semana do mês de outubro de 2025, as equipes da Defesa Civil Municipal atenderam mais de 4,7 mil vistorias técnicas preventivas, como parte do projeto Defesa Civil nos Bairros. As vistorias avaliam as condições de segurança estrutural, habitabilidade e riscos de imóveis e edificações.

As vistorias realizadas garantem a segurança das pessoas e do patrimônio, através da identificação de possíveis ameaças e da emissão de laudos técnicos que orientam medidas corretivas ou preventivas.

“Com o sistema, a solicitação e o acompanhamento de vistorias ocorre de forma prática e rápida. Essa inovação representa a otimização dos processos e o uso de novas tecnologias para facilitar a vida do usuário que solicita, e do servidor, que conta com melhor controle e gerenciamento dos laudos”, afirma o superintendente da Defesa Civil de Belém, Vitor Magalhães.

Saiba como solicitar a vistoria online da Defesa Civil de Belém:

Para solicitar vistoria da Defesa Civil pelo sistema, o cidadão deve:

Acessar o link sistemas.belem.pa.gov.br/descomplica e realizar um cadastro no “Acesso Belém”, devendo preencher CPF e criar uma senha. Após o login, no menu “Licenciamento Unificado”, clique em “Solicitação de Vistoria”. Preencha os campos obrigatórios, anexe os documentos exigidos e aceite os Termos de Uso. Um número de protocolo será gerado. Anote-o, pois será necessário para acompanhar a solicitação. No menu “Acompanhar Solicitações“, o usuário poderá consultar o andamento de todas as solicitações, filtrar por tipo de serviço, além de visualizar os dados preenchidos e os documentos anexados. Quando o pedido é deferido, o sistema de Vistorias libera um botão para que o usuário possa visualizar e imprimir o laudo de vistoria, que será emitido digitalmente.

Fonte e imagem: Agência Belém