Na despedida, Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré volta ao Glória da Basílica Santuário

Com as presenças de Dom Júlio End Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém; do Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli; do Arcebispo Emérito, Dom Alberto Taveira Corrêa, dos padres Barnabitas (da Basílica) e de uma multidão de fieis, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré foi reconduzida ao Glória, onde fica por todo o ano, com apenas duas saída, em maio (aniversário de elevação da Basílica a Santuário) e na quinzena do Círio. A solenidade começou pouco depois das 6h.

A igreja já estava lotada de devotos e romeiros desde 4h30, quando começou o último terço da alvorada.

A emoção tomou conta de todos na igreja quando a Imagem Original foi retirada do nicho e entregue a Dom Júlio, que abençoou a todos os presentes. Antes, Dom Alberto Taveira Corrêa fez um pronunciamento em que falou sobre a fé, sobre a história do povo de Deus em Belém do Pará e da importância da presença da Mãe de Deus para abençoar a Amazônia e, em especial, o povo paraense.

Sob aplausos, a Imagem Original foi colocada no Glória. Depois, todos caminharam para a Praça Santuário, onde ocorre neste momento a Missa do Recírio, presidida por Dom Júlio Akamine.

A Imagem Peregrina já está no andor, na Praça Santuário, de onde será conduzida pela Diretoria da Festa de Nazaré até a capela do Colégio Gentil Bittencourt, encerrando, assim, o Círio 2025.

Por Roberto Barbosa/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Agência Pará de Notícias

