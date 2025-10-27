segunda-feira, outubro 27, 2025
EDUCAÇÃO

Totens de segurança marcam início do programa Escola Mais Segura no Estado

Três escolas públicas do Pará passaram a contar com totens de segurança. As instalações marcam o início do programa Escola Mais Segura no Estado, iniciativa voltada para ampliar a fiscalização e a prevenção em ambientes escolares, fortalecendo a sensação de segurança de alunos, professores e comunidades.

Os equipamentos foram instalados nas escolas EEEFM Prof. Palmira Gabriel, localizada no bairro Tenoné, em Belém; EEEFM Jornalista Rômulo Maiorana, em Coqueiro, Ananindeua; e EEEFM Arthur Porto, no bairro Jurunas, também na capital.

Os totens integram a estrutura tecnológica de segurança pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que já conta com mais de cem unidades dos equipamentos da Helper Tecnologia em operação em diferentes localidades do Pará. Com o início do programa, o foco se estende às escolas, com o objetivo de prevenir incidentes e agilizar respostas em situações de emergência.

Com cerca de quatro metros de altura, os dispositivos contam com sistema de comunicação direta com as forças de segurança, giroflex, mensagens de áudio automáticas, câmeras 360° e botão de emergência que permite o acionamento imediato em casos de risco. “A chegada dos totens às escolas é um passo importante para consolidar o Escola Mais Segura no Pará. Essa integração entre tecnologia, segurança pública e comunidade escolar ajuda a criar um ambiente mais protegido e preparado para responder rapidamente a qualquer ocorrência”, afirma o diretor da Helper Tecnologia, Edison Endo.

O Escola Mais Segura busca promover ambientes educacionais mais seguros e conectados, aproximando estudantes, educadores e autoridades, além de reforçar a importância da prevenção como ferramenta essencial de proteção.

Imagem: Divulgação

Lançado pela PMB o novo Sistema de Vistorias da Defesa Civil da capital paraense

