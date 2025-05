Líderes de facção que planejavam ataques a agentes de segurança em Inhangapi são capturados

A Polícia Civil do Pará, por meio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), deflagrou ontem, quarta-feira, 07, a segunda fase da operação “Arcanjo”, que resultou na prisão de sete pessoas apontadas como lideranças de uma facção criminosa com atuação em Inhangapi (PA). Os suspeitos são investigados por planejar a execução de um investigador da Polícia Civil e de um sargento da Polícia Militar lotados no município.

Os mandados judiciais foram cumpridos simultaneamente nos municípios de Ananindeua, Barcarena, Castanhal, Inhangapi, no Pará, e também em Blumenau (SC), Centro do Guilherme (MA) e São Luís (MA), com o apoio das Polícias Civis dos estados envolvidos.

“Esta operação visa conter ameaças diretas à vida de agentes públicos. Todos os presos hoje são apontados como líderes de uma facção criminosa com atuação organizada e articulada, que tinha como alvo agentes de segurança que atuam em Inhangapi”, explicou o delegado Gabriel Batista, diretor do NIP.

Atuação interestadual e prisões qualificadas

Para viabilizar as prisões simultâneas, a ação contou com o apoio operacional dos Núcleos de Apoio à Investigação (NAI) de Abaetetuba, Castanhal e Capanema, da 12ª Seccional de Polícia Civil, além das equipes da Polícia Civil do Maranhão e de Santa Catarina.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias