Começam as Inscrições para o Prêmio Branco de Melo 2025 na Fundação Cultural do Pará

A Fundação Cultural do Pará (FCP) anuncia o lançamento do aguardado Prêmio Branco de Melo 2025, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (7). A iniciativa visa impulsionar a rica produção artística e cultural das diversas regiões do Pará, oferecendo um incentivo financeiro de R$ 25 mil aos artistas selecionados. Os interessados em participar devem realizar suas inscrições exclusivamente por meio de formulário eletrônico, com prazo final para o dia 9 de junho.

O Prêmio Branco de Melo 2025 contemplará até nove propostas inéditas, tanto de artistas individuais quanto de coletivos, abrangendo a vasta gama de segmentos e práticas das artes visuais. É importante ressaltar que as propostas de exposição deverão estritamente observar as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 10.851/2025, que veda o uso de recursos públicos no âmbito estadual para eventos e serviços que promovam, direta ou indiretamente, a sexualização de crianças e adolescentes.

Ademais do reconhecimento financeiro, o edital oferece aos premiados o acesso facilitado à programação de 2025 da prestigiada Galeria Theodoro Braga, da Galeria Benedito Nunes e da Galeria Ruy Meira, sem quaisquer custos adicionais. Serão considerados aptos para inscrição projetos que evidenciem em sua concepção a pesquisa, a experimentação artística, a pluralidade cultural brasileira em suas diversas manifestações simbólicas, as questões de identidade de gênero, étnica e geracional, entre outros aspectos relevantes.

Os projetos artísticos submetidos devem ter como propósito central a exposição de diversas formas de expressão, incluindo desenhos, pinturas, fotografias, gravuras, instalações, artes integradas e outras linguagens características da arte contemporânea.

Foto: Ascom FCP