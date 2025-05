Estação das Docas convida o público a compartilhar memórias na campanha de 25 anos

A Estação das Docas está completando 25 anos e, para celebrar esse marco tão especial, lançou uma campanha interativa nas redes sociais. A ideia é simples: convidar o público a compartilhar fotos, vídeos ou textos com lembranças vividas no espaço, usando a hashtag #Estação25Anos e marcando o perfil oficial @estacaodasdocas.

Em um quarto de século, a Estação coleciona milhares de histórias. É esse conjunto de experiências que transforma o lugar em um dos cartões-postais mais queridos de Belém.

Mayza Ribeiro, de 22 anos, hoje trabalha na área de eventos do complexo, mas sua ligação com a Estação vem da infância. “Desde pequena, venho com minha família para passear. Hoje, poder fazer parte da equipe é como reviver minha própria história. Estou muito honrada em fazer parte desses 25 anos”, conta, emocionada.

Já a piauiense Beatriz Senegal, de 31 anos, conheceu a Estação em 2021, em plena pandemia, durante uma viagem ao Pará. “Fiquei completamente apaixonada. A Estação virou meu lugar favorito no mundo. É mais do que um ponto turístico, é uma memória afetiva que marcou minha vida pra sempre”, afirma.

A campanha quer justamente valorizar essas conexões emocionais e reunir relatos que mostrem o quanto a Estação faz parte da vida de tantas pessoas.

A Estação das Docas é administrada pela Organização Social Pará 2000, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo e do Governo do Pará. Segundo a coordenadora de marketing, comunicação e cultura da OS Pará 2000, Fernanda Scaramuzzini, em breve será divulgada a programação oficial do aniversário, com muita música, cultura, gastronomia e momentos inesquecíveis.

“Fique ligado e venha celebrar conosco essa história que é de todos”, convida Fernanda.

Imagem: Beatriz Santos