NBA: Nuggets vencem Clippers com enterrada histórica de Aaron Gordon; veja

Franquia do Colorado empatou a série melhor de sete em 2 a 2

Gustavo Abraãoda CNN

Com as costas para a parede por estar perdendo por 2 a 1, o Denver Nuggets foi ao Intuit Dome, em Inglewood, na Grande Los Angeles, na Califórnia, e ganhou do LA Clippers, na noite deste sábado (26), por 101 a 99, e empatou a série dos playoffs da NBA.

O triunfo veio com um lance histórico de Aaron Gordon. Isso porque o ex-ala-pivô do Orlando Magic conseguiu a primeira enterrada para vencer uma partida no estouro do relógio na história da pós-temporada na era play-by-play, em vigor desde 1997/98.

Mas, até que a jogada saísse, muita coisa aconteceu. Os visitantes, inclusive, fecharam o terceiro quarto vencendo por 85 a 65 e abriram 87 a 65, quando faltavam 11’12” para o fim da partida. Mas os donos da casa chegaram a virar para 96 a 97 a 1’11” para o término.

Todos os titulares da franquia do Colorado marcaram ao menos 13 pontos, enquanto o banco de reservas contribuiu com apenas quatro — dois do veterano pivô DeAndre Jordan e dois do ala-armador Peyton Watson.

O grande destaque, como era de se esperar, foi o pivô sérvio Nikola Jokic. O candidato ao MVP da temporada regular marcou 36 pontos, pegou 21 rebotes (cinco ofensivos e 16 defensivos), distriubuiu oito assistências, roubou duas bolas e deu um toco.

O jogo 5 da série melhor de sete vai ser disputado às 23h de terça-feira (29), na Ball Arena, em Denver, no Colorado, enquanto o 6 acontece na Califórnia, na quinta-feira (1º), em horário a ser confirmado. Caso necessário, os Nuggets serão mandantes em um eventual jogo 7.

