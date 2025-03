Lollapalooza 2025: aprenda inglês com as músicas do festival

Hits de Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Alanis Morissette, principais artistas do evento que podem ajudar a aprimorar o idioma

As músicas que vão compor a trilha sonora da 12ª edição do Lollapalooza podem ser aliadas no estudo do inglês. O evento começa nesta sexta-feira (28) em São Paulo.

Artistas nacionais e estrangeiros vão passar pelos palcos do festival, realizando no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital paulista. David Medeiros, professor da Fluency Academy, deu cinco dicas de como aproveitar as canções dessas atrações no estudo da língua inglesa.

1. Começar pelos maiores sucessos

A primeira dica é começar pelas músicas mais famosas dos artistas que vão se apresentar. É esperado que Olivia Rodrigo, por exemplo, cante algumas de suas principais canções, como “Vampire”, “Drivers License”, “Good 4 U” e “Déjà Vu”.

Já no show de Alanis Morissette devem fazer parte da setlist “Ironic”, “You Oughta Know”, “Hand in My Pocket” e “Thank U”.

Segundo Medeiros, nessa etapa o estudante pode tentar identificar as palavras que já conhece.

2. Acompanhar a letra enquanto ouve

Plataformas de streaming com letras sincronizadas ajudam a entender melhor o que está sendo cantado. Medeiros destaca que isso isso facilita a assimilação de palavras e expressões, além de melhorar sua pronúncia.

“Tanto Olivia Rodrigo quanto Alanis Morissette possuem letras profundas sobre amadurecimento e desafios, então entender o significado das palavras torna a experiência mais especial. Além disso, assistir a entrevistas pode revelar curiosidades sobre as composições”, explicou.

3. Cante junto para treinar a pronúncia

Outra dica é que os estudantes imitem a entonação dos cantores. Com a repetição, a pronúncia e confiança tendem a melhorar com o tempo.

4. Pratique trechos mais difíceis no seu ritmo

Se algum verso parecer complicado, Medeiros recomenda que os alunos divida-o em pequenas partes e repita devagar. De acordo com o docente, essa tática vai ajudar a cantar com mais segurança e sem tropeços na hora do show.

5. Descubra o significado das letras

Em vez de buscar traduções literais, é recomendado que os estudantes tentem entender os versos das canções no contexto original. Para isso, podem utilizar dicionários ou sites confiáveis para aprender novas palavras expressões.

Confira a programação completa do Lollapalooza

Sexta-feira (28)

Palco Budweiser

12h45 – 13h40 – Dead Fish

14h45 – 15h45 – Mc Kako

16h55 – 17h55 – Girl In red

19h05 – 20h05 – Empire of the Sun

21h30 – 23h – Olivia Rodrigo

Palco Samsung Galaxy

12h – 12h45 – Vencedor do concurso “Temos Vagas 89FM”

13h40 – 14h40 – Juyè

15h50 – 16h50 – Inhaler

18h – 19h – Jão

20h10 – 21h25 – Rüfüs Du Sol

Palco Mike’s Ice

12h45 – 13h40 – Pluma

14h45 – 15h45 – Jovem Dionísio

16h55 – 17h55 – White Denim

19h05 – 20h05 – Nessa Barrett

21h30 – 22h30 – Caribou

Palco Perry’s by Fiat

12h – 12h45 – Paula Chalup

13h – 14h – Cashu

14h15 – 15h15 – L_cio

15h30 – 16h30 – Blancah

16h45 – 17h45 – Tropkillaz

18h – 19h – DJ GBR

19h15 – 20h15 – Disco Lines

20h30 – 21h30 – JPEGMAFIA

Sábado (29)

Palco Budweiser

12h45-13h40 – Zudizilla

14h45-15h45 – Drik Barbosa

16h55-17h55 – The Marías

19h05-20h05 – Tate McRae

21h45-23h15 – Shawn Mendes

Palco Samsung Galaxy

12h – 12h45 – Picanha de Chernobill

13h40 – 14h40 – Kamau

15h50 – 16h50 – Marina Lima

18h – 19h – Benson Boone

20h10 – 21h40 – Alanis Morissette

Palco Mike’s Ice

12h45 – 13h40 – Tagua Tagua

14h45 – 15h45 – Sophia Chablau

16h55 – 17h55 – Artemas

19h05 – 20h05 – Wave to Earth

21h45 – 22h45 – Teddy Swims

Palco Perry’s by Fiat

12h – 12h45 – Fatsync

12h45 – 13h45 – Etta

14h – 15h – Samhara

15h15 – 16h15 – Barja

16h30 – 17h30 – Bruno Martini

17h45 – 18h45 – Zerb

19h15 – 20h15 – Kasablanca

20h30 – 21h30 – San Holo

21h45 – 22h45 – Zedd

Domingo (30)

Palco Budweiser

12h40 – 13h30 – Sofia Freire

14h30 – 15h30 – Terno Rei

16h40 – 17h40 – Michael Kiwanuka

18h50 – 19h50 – Foster The People

21h30 – 23h – Justin Timberlake

Palco Samsung Galaxy

12h – 12h40 – Giovanna Moraes

13h30 – 14h25 – Clube Dezenove

15h35 – 16h35 – Neil Frances

17h45 – 18h45 – Parcels

19h55 – 21h25 – Tool

Palco Mike’s Ice

12h40 – 13h30 – Charlotte Matou um Cara

14h30 – 15h30 – Marina Peralta

16h40 – 17h40 – Ca7riel & Paco Amoroso

18h50 – 19h50 – Bush

21h30 – 22h30 – Sepultura

Palco Perry’s by Fiat

12h – 12h45 – Nana Kohat

13h – 13h45 – Due

14h – 15h – Agazero

15h15 – 16h15 – Any Mello

16h30 – 17h30 – Ruback

17h45 – 18h45 – Ashibah

19h15 – 20h15 – Barry Can’t Swim

20h30 – 21h30 – Blond:ish

21h45 – 22h45 – Charlotte De Witte

Victoria Nogueira Rosa colaboração para a CNN