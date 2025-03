Mestrado no Reino Unido: universidade oferece bolsas integrais

Programa terá duração total de um ano; bolsistas aceitos vão atuar como “embaixadores” da instituição

A Universidade Caledônia de Glasgow (GCU), no Reino Unido, está oferecendo bolsas de estudo integrais em seu programa de mestrado. Os estudantes brasileiros podem tentar a oportunidade; no entanto, é necessário já ter um projeto aceito pela instituição.

Com o projeto aprovado, é necessário que os candidatos acessem a página no site da universidade. As inscrições poderão ser feitas até as 17h (horário local) do dia 16 de maio.

Na página, é necessário anexar documentos como o passaporte, diploma, histórico acadêmico, carta de motivação e recomendação. Alguns cursos têm requisitos adicionais.

Segundo a Universidade Caledônia de Glasgow, as bolsas vão ser concedidas com base na situação financeira dos candidatos, bem como da avaliação geral do mérito e do potencial dos inscritos.

Além disso, os bolsistas aceitos vão ter que trabalhar como “embaixadores” da universidade do Reino Unido. O posto prevê a realização de tarefas. Entre elas:

Gravar três vlogs/blogs sobre a experiência como aluno da GCU;

Estar presente e adotar um papel de embaixador nos dias solicitados;

Dedicar uma hora à resolução de perguntas de futuros alunos sobre a vida na Universidade Caledônia de Glasgow.

As aulas do programa, que terão duração total de um ano, vão começar em setembro no campus da GCU localizado em Londres ou em Glasgow, na Escócia. Os cursos disponíveis podem ser conferidos no site da instituição britânica.

Victoria Nogueira Rosacolaboração para a CNN