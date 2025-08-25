Governo investe mais de R$100 milhões em feiras e mercados do Pará no Dia do Feirante

Nesta segunda-feira, 25 de agosto Dia do Feirante o Governo do Pará destacou investimentos expressivos na modernização das feiras e mercados espalhados pelo estado. Desde 2019, mais de R$100 milhões foram destinados à construção e reforma de 28 espaços comerciais, e outras 10 obras ainda estão em andamento. As ações são coordenadas por duas frentes: a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), por meio da Diretoria de Feiras e Mercados (DFM), e a Secretaria de Obras Públicas (SEOP), responsável pelas obras de infraestrutura.

Além da infraestrutura, a Sedap já entregou 7.400 equipamentos como fogões, freezers, balanças e kits de facas para 1.863 feirantes e promoveu capacitações que beneficiaram milhares de trabalhadores. A diretoria também levou serviços de saúde, cidadania e realizou eventos culturais voltados à categoria.

O secretário de Obras, Ruy Cabral, reforçou que essas obras garantem ambientes mais dignos e higiênicos, contribuindo para a geração de emprego, renda e segurança alimentar. “A população sai de casa sabendo que vai ser bem recebida para fazer suas compras, sem os riscos de proliferação de doenças”, ressaltou.

Em paralelo, a atuação da DFM não se limita à entrega de equipamentos: também criou o aplicativo Ver-a-Feira, que permite venda digital dos produtos direto dos feirantes para os consumidores um passo importante rumo à inovação e ao acesso digital.

Imagem: Agência Pará