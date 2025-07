Cantor de K-pop morre aos 23 anos após lutar contra doença

O cantor Jaehyun, de 23 anos, ex-vocalista e integrante mais jovem do grupo F.ABLE, morreu no último sábado, 29, na Coreia do Sul, após enfrentar leucemia. A notícia foi divulgada apenas nesta terça-feira (1º), por meio de uma homenagem feita por Hojun, ex-colega de banda, nas redes sociais.

Jaehyun ficou conhecido por sua voz marcante desde a estreia do F.ABLE em 2020. Após deixar o grupo e receber o diagnóstico da doença, ele se afastou da carreira musical para focar em seu tratamento.

Mesmo longe dos palcos, Jaehyun continuou recebendo o apoio de fãs e amigos. A despedida publicada por Hojun gerou comoção.

“Me desculpa por não ter conseguido te acompanhar na sua última jornada. Penso, às vezes, no que poderia ter sido diferente. É triste. Espero que você esteja em paz agora, livre de todas as preocupações”, escreveu o artista.

Do Pleno.News