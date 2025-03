Mais de 30 mil torcedores lotam o Mangueirão para ver a classificação do Paysandu à final da Copa Verde

O Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, recebeu na noite de ontem, quarta-feira, 19, a semifinal da Copa Verde, entre Paysandu e São Raimundo-RR, no jogo de ida, o placar ficou em 2 a 2, no jogo da volta, o Papão goleou o adversário e garantiu a sua quarta final seguida na competição, ao vencer o time roraimense, por 3 a 0. Os gols foram marcados pelo zagueiro Edilson, e dois do lateral Rossi, sendo o terceiro de pênalti. O jogo, lógico, teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Com um público de mais de 30 mil torcedores, cantando e vibrando do início ao fim, a classificação do time bicolor garante a sua nona final na história da competição.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, ressaltou a classificação do Paysandu. “Parabenizar primeiramente a torcida que fez uma festa linda no Novo Mangueirão e ao Paysandu que conseguiu essa classificação importante na Copa Verde. E mais uma vez, o Mangueirão sendo palco das grandes competições nacionais”, disse o secretário.

O time alviceleste vai em busca da quinta taça, e enfrenta na final da competição, o time do Goiás que avançou na decisão por pênaltis diante do Brasiliense, levando a melhor por 5 a 4, e vai em busca da segunda taça. As partidas das finais da Copa Verde estão marcadas para os dias 9 e 23 de abril, com o primeiro jogo em Belém e o segundo em Goiânia.

COPA VERDE

A Copa Verde é uma competição regional brasileira disputada desde 2014, entre equipes da Região Norte e Centro-Oeste, junto do Espírito Santo. Organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o torneio tem formato similar ao da Copa do Brasil, com partidas em confrontos “mata-mata”, nos quais o clube derrotado é eliminado da competição.

O primeiro time a conquistar o torneio foi o Brasília, enquanto o maior vencedor da competição é o Paysandu, com quatro títulos.

Imagens: Marina Moreira/A PROVÍNCIA DO PARÁ e Agência Pará