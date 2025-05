Educação ambiental e plantio de mudas mobilizam estudantes em São Geraldo do Araguaia

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará – Ideflor-Bio, por meio da Gerência da Região Administrativa do Araguaia (GRA), realizou uma ação de educação ambiental com os alunos do 6º ano da Escola Municipal Raimundo Ferreira Lima, em São Geraldo do Araguaia, sudeste paraense. A iniciativa buscou aproximar os estudantes dos temas ambientais e promover a conscientização sobre a importância da conservação da natureza.

Durante a atividade, os alunos participaram de palestras interativas, dinâmicas educativas e rodas de conversa, abordando temas como biodiversidade, reflorestamento, ciclo das plantas e os impactos do desmatamento. As ações foram planejadas para incentivar o protagonismo juvenil nas práticas de preservação e cuidado com o meio ambiente.

Um dos momentos mais marcantes da ação foi a produção de mudas de espécies nativas, feita no viveiro mantido pela GRA. A vivência prática possibilitou aos estudantes compreenderem, de forma concreta, o processo de germinação e crescimento das plantas, além de fortalecer o vínculo com a natureza.

ENVOLVIMENTO

Com orientação técnica da equipe do Ideflor-Bio, os próprios alunos participaram do plantio das mudas, dando início ao processo de arborização em áreas do entorno escolar. A atividade teve como foco despertar a responsabilidade ambiental nos jovens e demonstrar, na prática, como pequenas ações podem contribuir para a sustentabilidade local.

A ação integra as estratégias do Ideflor-Bio de promover a educação ambiental nas escolas da região, aliando teoria e prática para formar uma geração mais consciente e comprometida com a preservação dos recursos naturais. A presença dos estudantes no viveiro e no campo foi essencial para tornar o aprendizado mais significativo e participativo.

“Nosso objetivo é aproximar os jovens da realidade ambiental do território onde vivem, despertando o sentimento de pertencimento e o compromisso com a proteção da natureza. Acreditamos que, ao envolver as crianças e adolescentes em ações práticas como essa, estamos formando cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar os desafios ambientais do presente e do futuro”, afirmou a gerente da Região Administrativa do Araguaia, Laís Mercedes.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias