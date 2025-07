Melgaço recebe creche que garante mais qualidade na educação infantil do Marajó

A educação infantil é uma das principais prioridades do Governo do Estado, e por isso vem recebendo muitos investimentos para garantir o desenvolvimento completo das crianças. Para reforçar esse compromisso, o governador Helder Barbalho, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), entregou, na manhã desta quinta-feira, 10, no município de Melgaço, mais uma unidade do programa “Creches Por Todo o Pará”: a Escola Municipal de Educação Infantil Professora Raimunda Wilma Corrêa Vilar.

A nova unidade, que pode atender aproximadamente 200 crianças de 0 a 5 anos, vai fortalecer ainda mais a oferta de ensino de qualidade para as crianças da região do Marajó. O governador Helder Barbalho destacou a parceria entre Estado e município na realização da obra.

“É uma alegria estar novamente em Melgaço e poder compartilhar esse momento em que entregamos benefícios importantes para o município. Reafirmo que podem contar conosco nessa jornada, seguimos trabalhando cada vez mais por Melgaço. Agradeço à parceria com a Prefeitura, que doou o terreno. O Governo do Estado construiu, mobiliou, e agora entregamos a chave da creche totalmente pronta, para que o município possa iniciar as matrículas e, imediatamente, receber as crianças em um espaço adequado e de qualidade”, destacou o governador.

Durante a entrega, o governador também enfatizou sobre a importância do papel da creche na vida das famílias, tanto na promoção da educação quanto na proteção das crianças.

“A creche cumpre várias funções essenciais. Primeiro, porque lugar de criança é na escola, e mesmo as bem pequenas, de 0 a 5 anos, já podem e devem estar em um ambiente de aprendizado. Mas além da educação, a creche oferece segurança e tranquilidade para os pais. Quando o pai ou a mãe precisam sair para trabalhar e buscar renda, eles não podem deixar o filho sozinho em casa. A creche garante que essa criança esteja em um ambiente seguro, sob os cuidados de professores e profissionais capacitados. Portanto, ela representa não só o acesso à educação, mas também à proteção e ao cuidado”, finalizou.

Também presente na cerimônia de entrega da creche, a vice-governadora Hana Ghassan do impacto da obra junto às mães que precisam trabalhar.

“Agradeço a Deus por esse momento em que a gente está entregando um instrumento de transformação que é essa creche, a tão esperada creche de Melgaço hoje é realidade. Estou muito feliz por estar participando deste momento. É uma creche que cuida das crianças e que cuida das famílias também, porque eu pude conversar com muitas mães e ouvi o depoimento delas dizendo que agora podem deixar seu filho no local seguro, iniciando um processo de educação, e podem cuidar de aumentar a renda da família, tendo um local para deixar seu filho”, disse Hana Ghassan.

O secretário de Estado de Educação, Ricardo Sefer, reafirmou o compromisso com a ampliação da rede de educação infantil no arquipélago do Marajó, ao destacar a entrega da primeira creche da região, no município de Melgaço.

“Para nós, da Secretaria de Educação, é uma grande honra entregar a primeira creche do Marajó, e justamente em Melgaço. Essa é a primeira de muitas que virão para o Marajó e para todo o Estado do Pará. Sabemos das dificuldades de levar serviços públicos até essa região, por isso essa conquista é especialmente gratificante para toda a nossa equipe. Cumprimos nosso desafio: entregar uma obra à altura daquilo que o Marajó e Melgaço merecem”, afirmou o secretário.

O secretário também ressaltou a importância da nova fase de gestão da creche, que passa a ser responsabilidade do município. “A partir de agora, a gestão está nas mãos da Prefeitura, e o nosso objetivo é garantir o melhor serviço possível, mantendo a qualidade da infraestrutura e do atendimento às nossas crianças. Agradeço muito o apoio da comunidade local e o respaldo às ações do Governo do Estado. Contem sempre com a Secretaria de Estado da Educação e com o Governo do Pará”, afirmou.

ESTRUTURA

O prédio conta com 10 salas de aula, sala multiuso, lactário, sala de amamentação, dois fraldários, pátio coberto, playground, redário, horta e jardim. A infraestrutura inclui ainda quatro banheiros infantis, dois banheiros para professores, três banheiros de uso geral, além de cozinha, refeitório, despensa, vestiários e outras áreas de apoio.

A senhora Aracie Ferreira, mãe do Benjamim, de um ano e dois meses, se sente muito feliz por poder contar com uma creche que oferta conforto e um ensino com qualidade para o seu filho.

“A creche vai ser muito importante na minha vida e na vida do meu filho também. Sendo que eu trabalho, passo o dia todo trabalhando e só no mesmo intervalo que vou na minha residência. Então, pra idade dele, isso vai me ajudar muito, muito mesmo. Pra mim, como mãe, é um privilégio, não só pra mim, como para as outras mães também, e com certeza, vai contribuir e vai ajudar muito na educação dos nossos filhos e na aprendizagem no dia a dia. Vejo que a educação que o Estado oferece é de qualidade, de responsabilidade, de compromisso. É excelente”, relatou.

Além de fortalecer o apoio às famílias, as creches seguem o padrão estabelecido pelo Governo do Estado, e desempenham um papel fundamental no desenvolvimento integral das crianças. Em Melgaço, a nova unidade educacional recebeu um investimento de R$ 6.765.870, oferecendo uma estrutura moderna e completa para o atendimento à primeira infância.

“O sentimento é de gratidão. Estamos recebendo um instrumento que vai servir, vai ser muito útil para o município, tanto de vista educacional, quanto de vista social. Hoje nós temos uma vulnerabilidade social grande no município e as nossas mamães vão poder ir trabalhar mais tranquilamente, porque vão deixar essas crianças em um instrumento educacional de qualidade, bem estruturado, com professores qualificados e uma estrutura de conta”, enfatizou Flávio Viegas, secretário municipal de Educação.

O pequeno Henrique Gabriel, de apenas 1 ano e 9 meses, vai à creche pela primeira vez. A novidade representa um alívio para a mãe, Maria José Gonçalves, que trabalha como atendente e agora poderá trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que o filho está em um ambiente seguro, acolhedor e preparado para o seu desenvolvimento.

“É muito importante poder contar com um ambiente seguro. Assim como para as outras mães, que trabalham fora e precisamos de uma creche adequada igual a essa, pra gente trabalhar despreocupada, sabendo que ele vai estar sendo bem cuidado, que tem excelentes profissionais, que vão estar educando ele. E hoje, nossa, meu coração tá completamente feliz de deixar o meu filho numa creche que é tudo de bom, é maravilhoso”, declarou.

AVANÇOS NO MARAJÓ

O Governo do Estado inaugura a primeira creche da região, que se prepara para receber outras unidades, uma em cada município do arquipélago. Ao todo, mais de 2 mil famílias serão beneficiadas.

A iniciativa representa um avanço importante para a educação no Marajó, promovendo mais inclusão, desenvolvimento e cidadania desde os primeiros anos de vida.

Além da creche, o Governo do Estado já entregou, desde 2019, onze escolas totalmente reformadas e construídas para a comunidade escolar do Marajó, como parte dos investimentos na melhoria da educação no arquipélago.

“CRECHES POR TODO O PARÁ”

É um programa educacional inédito no Estado, com o objetivo de atender cerca de 30 mil famílias, especialmente mães em situação de vulnerabilidade social que precisam retornar ao mercado de trabalho. A iniciativa busca facilitar a conciliação entre a vida profissional e os cuidados com os filhos.

Com investimento superior a R$ 400 milhões, o programa prevê a construção de 150 creches em todo o Pará, destinadas a crianças de 0 a 5 anos. Nos municípios com maior densidade populacional, serão erguidas duas unidades.

O Governo do Estado já entregou creches nos municípios de Belém, Ananindeua, Benevides, Oriximiná, Redenção, Cumaru do Norte, Almeirim, Bannach e, agora, em Melgaço, beneficiando cerca de duas mil famílias.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias