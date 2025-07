Reforço de equipamentos beneficia hospital municipal entregue pelo Estado em Melgaço

Cumprindo agenda no arquipélago do Marajó, nesta quinta-feira, 10, o governador do Estado, Helder Barbalho, participou da entrega oficial do Hospital Municipal de Melgaço, reformado pela gestão municipal. A ação representa mais um avanço nas estratégias de interiorização da saúde pública e reforça o compromisso com a ampliação do acesso à assistência de qualidade para a população marajoara.

Durante a cerimônia, foi anunciada a entrega, ainda este ano, de um aparelho de raio-x novo e moderno, além da implantação de uma sala de estabilização neonatal e da estruturação de uma sala cirúrgica. Os espaços serão estruturados com equipamentos disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). E esses equipamentos devem ser solicitados pela Prefeitura de Melgaço, fortalecendo a parceria entre Estado e município.

Em sua fala, o governador destacou o compromisso de seguir equipando a unidade. “Hoje nós entregamos, junto com o prefeito da cidade, a reforma do Hospital Municipal de Melgaço. O hospital está muito bem estruturado. Assumi, junto com a vice-governadora Hana, o compromisso de equipar este hospital. Ainda este ano, entregaremos um aparelho de raio-x novo e moderno. Com um hospital bem estruturado, a população não precisa sair da cidade para ter acesso à saúde de qualidade. Contem com a gente, contem com o nosso trabalho para proporcionar mais saúde ao povo do Marajó”, afirmou.

EQUIPAMENTOS JÁ ENTREGUES

O município de Melgaço já havia sido contemplado, em maio deste ano, com a entrega de equipamentos realizada pelo Governo do Estado aos 17 municípios do arquipélago. Cada município recebeu um kit contendo um aparelho de ultrassonografia, dois monitores multiparamétricos e uma cadeira odontológica completa. Melgaço também será beneficiado com um equipamento de raio-x, ampliando a capacidade diagnóstica da rede municipal de saúde.

A secretária de Estado de Saúde, Ivete Gadelha Vaz, destacou a importância da entrega para o fortalecimento da atenção básica e especializada no interior. “Sabemos que a demanda por atendimento de qualidade está sempre crescendo, e é por isso que trabalhamos constantemente para ampliar e fortalecer os serviços. Com os novos equipamentos, os municípios ganham mais autonomia e capacidade de resposta”, afirmou.

MAIS SAÚDE

A ação integra o conjunto de estratégias do Governo do Pará voltadas à interiorização da saúde pública, com o objetivo de garantir maior equidade no acesso a serviços essenciais. A ampliação da rede de atendimento e a entrega de equipamentos fortalecem a capacidade técnica dos municípios, promovendo cuidado mais próximo, ágil e resolutivo para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com o reforço estrutural que o Governo está dando ao hospital, Melgaço passa a contar com uma unidade mais preparada para atender sua população, reduzindo a necessidade de deslocamentos e oferecendo mais segurança no cuidado à saúde dos moradores.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias