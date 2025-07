Praia do Maçarico, em Salinópolis, recebe do Estado a segunda passarela

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas – Seop, entrega no próximo sábado, 12, a segunda passarela urbana de acesso à Praia do Maçarico, em Salinópolis. O primeiro equipamento público foi entregue no final de 2024, e se tornou um novo cartão postal do município, impulsionando o lazer, turismo e a geração de emprego e renda para a população local, composta por mais de 48 mil pessoas.

“O Estado vai entregar mais uma obra importante para o município de Salinópolis e a região nordeste paraense. A primeira passarela urbana foi um sucesso, proporcionando o fomento ao turismo, resgatando o espaço com urbanização, equipamentos para práticas esportivas, passeio e conforto para os moradores e visitantes. Com a segunda passarela não será diferente, pois segue o padrão de uma estrutura moderna, segura e confortável”, afirmou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

No total de três equipamentos públicos, as passarelas proporcionam à população local e aos visitantes mais uma opção de lazer e contemplação ao Oceano Atlântico. O projeto conta com edificações cobertas, intervenções urbanísticas e complementação da calçada, aliadas ao equilíbrio ambiental para a conservação do ecossistema e demais componentes da área, como mangues, praias e dunas.

“Excelente, a facilidade aqui é muito boa. Você consegue descer, consegue conhecer melhor a praia, o acesso ficou bom tanto pra gente quanto pra quem precisa manusear uma cadeira de rodas. Fica excelente o passeio, a gente conhece aqui, tem oportunidade de conhecer outros lugares”, comenta o recepcionista Landoaldo Miranda da Silva, que mora na cidade.

NOVA PASSARELA

Com 380 metros de extensão, a segunda passarela urbana de acesso à Praia do Maçarico vai ter ciclovia; áreas para passeio de pedestres, contemplação e convivência; quiosques para alimentação, local para comércio informal de moda praia e artesanatos; além de banheiros, fomentando a economia e o turismo em Salinópolis, um dos destinos de lazer mais procurados na costa atlântica paraense.

“Estou passando as férias com a minha família em Salinópolis e pude visitar a passarela. Fiquei bastante surpreso, é um espaço bonito. O acesso criado direto para a praia também é importante, faz esse lado da cidade ficar mais movimentado, mais seguro para a gente frequentar. O governo está de parabéns pelo projeto”, afirmou o autônomo Gabriel Duarte.

Entre os equipamentos urbanos, estão guarda-corpos, postes de iluminação com luminárias LED alimentadas por energia solar, bancos, caramanchões (pergolados), lixeiras seletivas e bicicletários com capacidade para 30 bicicletas. O local também está recebendo chuveiros públicos, paisagismo, rampas de acesso e sinalização tátil.

A construção da segunda passarela urbana em Salinópolis já contou com cerca de 200 trabalhadores, e agora entra na fase de acabamento. A área abrange desde a orla da Praia do Maçarico, entregue pelo Governo do Pará em 2022, até a Rua João Pessoa, e foi escolhida devido ao menor impacto ambiental.

O auxiliar de engenharia, Flávio Cristo do Rosário, é morador de Salinópolis e está trabalhando na segunda passarela. “Eu estou desde o início da obra. Para a cidade é uma maravilha ter uma obra dessa, que ainda gera emprego e renda. A entrega da primeira foi um sucesso e sei que essa segunda será também. E com certeza quando a segunda for entregue eu venho com a minha família”, comentou.

Maria Inaildes também faz parte da equipe da obra da segunda passarela da praia do Maçarico. “Estou gostando do trabalho e, para mim, como pessoa, é importante ver essa obra aqui. Depois de concluída, vai ser bom para a gente ter uma vista para o mar, passear, trazer nossos filhos e outras pessoas também vir conhecer Salinas. A gente se sente feliz em ver que a cidade está evoluindo cada vez mais”, destacou Maria Inaildes, moradora de Salinópolis e que trabalha na obra como aplicadora de rejunte.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias