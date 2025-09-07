Carlos Alcaraz vence Jannik Sinner e é bicampeão do US Open

Espanhol venceu italiano por três sets a um

Da CNN

Carlos Alcaraz é bicampeão do US Open!

Na tarde deste domingo (7), o tenista espanhol venceu o italiano Jannik Sinner por três sets a um (6-2, 3-6, 6-1 e 6-4) e garantiu o seu segundo título do Grand Slam dos Estados Unidos.

Com a vitória, Alcaraz volta a ser o primeiro colocado do ranking da ATP. Derrotado, Sinner deixa o posto mais alto e fica com a segunda posição.

Em 2025, os rivais se enfrentam em três decisões de Grand Slams e quem se deu melhor no geral foi o espanhol. Alcaraz venceu em Roland Garros e nos Estados Unidos, enquanto Sinner ficou com o título de Wimbledon.

Esse é o sexto título de Grand Slam da carreira do jogador de 22 anos. Além do bicampeonato no US Open, Carlitos também tem dois títulos em Wimbledon e Roland Garros.

Primeiro set

O primeiro set da partida foi totalmente dominado por Alcaraz, que neutralizou os pontos positivos de Sinner e venceu por 6 a 2.

O espanhol quebrou o serviço do italiano em duas oportunidades e garantiu seu serviço em todas as oportunidades, evitando que Sinner o quebrasse para voltar para o jogo.

Além disso, Carlitos quebrou duas vezes o serviço do adversário e fez grandes jogadas de efeito, com direito a um lindo voleio.

Segundo set

O segundo set começou com os dois confirmando seus primeiros saques.

Depois de parecer desconfortável durante o primeiro set, Sinner foi recuperando a confiança aos poucos e conseguiu entrar de vez na partida. No segundo serviço de Alcaraz no set, o italiano quebrou e abriu caminho para abrir 4-1.

Com muito mais confiança do que no primeiro set, Sinner conseguiu domar Alcaraz e fechou o segundo set com vitória por 6-3.

Terceiro set

Depois de um segundo set bem abaixo, Alcaraz começou o terceiro com tudo. O espanhol confirmou seu saque e quebou Sinner para abrir 2-0 rapidamente.

Mais confiante e vibrando a cada ponto, o espanhol seguiu em um bom ritmo no começo do terceiro set e abriu uma grande vantagem de 3-0.

Totalmente dominante, Alcaraz aproveitou os erros de Sinner e voltou a quebrar o italiano. Depois, com dois aces, abriu 5-0 e ficou perto de fechar o set.Sinner até tentou se recuperar ganhando um game, mas o espanhol fechou o terceiro set com 6-1.

Quarto set

O quarto set começou com um game longo, que passou dos dez minutos, e com Sinner confirmando seu serviço. Alcaraz veio no mesmo ritmo do terceiro set, mas o italiano conseguiu segurar o ímpeto espanhol e abriu a vantagem.

Em mais um game bem disputado, foi a vez de Alcaraz garantir o serviço.

O duelo seguiu equilibrado, com os dois tenistas confirmando seus saques e evitando a quebra do adversário em um set de muita intensidade.Tudo mudou no quinto game, quando Sinner errou algumas vezes e viu Alcaraz aproveitar para quebrar o saque do italiano. Logo depois, o espanhol confirmou o saque e abriu 4-2.

Com a possibilidade do rival se aproximar da vitória, Sinner confirmou o serviço e seguiu vivo no duelo. Apesar disso, Alcaraz também confirmou o seu saque e ficou a um game de garantir o bicampeonato de US Open.

Correndo o risco de perder a grande decisão, Sinner sacou bem, viu Alcaraz cometer erros não-forçados e confirmou o saque.

No último game da decisão, o espanhol sacou pelo título e pela primeira posição do ranking da ATP. Mesmo com toda a pressão, o espanhol confirmou o serviço e conquistou o bi do Grand Slam dos Estados Unidos.

Photo by Clive Brunskill/Getty Images