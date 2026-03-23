Vídeo: Coincidência ou “Lei da Atração”? Milena reclama da urna e é sorteada para o Cine BBB 26

Após sugerir que precisava de uma câmera dentro da urna por nunca ganhar nada, a sister foi escolhida pelo líder Alberto.

Por Marina Moreira

A tarde de segunda-feira (23) no BBB 26 foi marcada por uma daquelas coincidências que parecem roteirizadas. Milena, que vinha demonstrando frustração com sua falta de sorte em sorteios e dinâmicas, finalmente viu o jogo virar — e da maneira mais irônica possível.

O Desabafo e a Reviravolta

Momentos antes da definição de quem iria ao cinema, Milena desabafou com os colegas, chegando a sugerir que deveria haver uma câmera dentro da urna de sorteio, já que seu nome parecia “invisível” e nunca era sorteado.

Para a surpresa geral, assim que o líder da semana, Alberto, colocou a mão na urna para sortear o contemplado do Cine BBB, o rosto que surgiu no cartão foi justamente o de Milena. O momento deixou os participantes de boca aberta e gerou burburinho nas redes sociais sobre o “poder das palavras” da sister.

Sessão Especial e Provocações

Sem perder tempo, Milena escolheu Ana Paula e Samira para acompanhá-la na sessão. O trio assistiu ao documentário “O Testamento: O Segredo de Anita Harley”, aproveitando as regalias e o conforto do cinema.

A descontração, porém, não veio sem uma dose de “veneno” amigável. Durante o momento, Ana Paula não perdeu a chance de brincar com o histórico de sorte duvidosa da amiga:

“Tudo que você ganha é curto! Seu Anjo não durou nada, o seu cinema não dura nada… O problema é a senhora, Tia Milena!”, disparou Ana Paula, arrancando risadas do grupo.

A Repercussão do Sorteio

Na internet, o público se divertiu com a “sorte tardia” de Milena. Enquanto alguns internautas brincaram que a produção “ouviu as preces (ou reclamações)” da sister, outros destacaram que a dinâmica serviu para dar um fôlego novo à participante, que vinha se sentindo escanteada nas dinâmicas de sorte do reality.