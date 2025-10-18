Vingadores: Doomsday | Mark Ruffalo fala em possibilidade de filme solo do Hulk

O ator ainda não foi confirmado no elenco do próximo filme da equipe de heróis

3 min de leitura

Júlia Henn

Em conversa com a revista americana GQ, o ator Mark Ruffalo, intérprete do Hulk no MCU desde 2012, comentou sobre as possibilidades para o futuro do personagem na Marvel Studios.

Ao ser questionado se gostaria de ter um filme solo, Ruffalo respondeu, “Sim, eu adoraria ter um filme solo do Hulk. Eu não sei se vocês sabem da história toda, mas ele não é exatamente propriedade da Marvel, e sim da Universal. Não sei se poderia vir a ser feito, honestamente. A gente fica falando sobre isso, como seria, mas já rolaram tantos filmes do Hulk. Será que alguém quer ver mais um? Mas eu adoraria, e acho que o público curtiria se fizéssemos do jeito certo.”

Como mencionado pelo ator, a Marvel não detém os direitos de distribuição associados ao personagem, e sim a Universal. Isso significa que, para que a realização de um filme solo do Hulk seja possível, seria necessário um acordo entre as duas empresas, da mesma forma que ocorreu entre Marvel e Sony em relação ao Homem-Aranha.

As chances de um filme solo do personagem vir a ser feito se tornam ainda mais improváveis ao considerarmos que a Saga do Multiverso terá sua conclusão com Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas. Depois disso, o MCU deverá ser reiniciado, e tudo aponta que os X-Men liderarão a nova fase da Marvel nos cinemas.

Até o momento, Mark Ruffalo não foi confirmado no elenco de nenhum dos dois filmes, apesar de estar confirmado em Homem-Aranha: Um Novo Dia, que estreia em julho de 2026.

Tudo sobre Vingadores: Doomsday

A Marvel já confirmou os principais nomes do elenco do novo filme, em uma das maiores reuniões de astros do MCU já realizada. Dos filmes anteriores de Vingadores, retornam: Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M’Baku e Letitia Wright como Pantera Negra. Tom Hiddleston também retorna como Loki.

De personagens apresentados pós-Vingadores: Ultimato – nas fases 4 e 5 do MCU – temos Simu Liu como Shang-Chi, Danny Ramirez como Falcão, todo o novo Quarteto Fantástico (Pedro Pascal como Sr. Fantástico, Vanessa Kirby como Mulher Invisível, Joseph Quinn como Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach como o Coisa) e quase todo o elenco de Thunderbolts* (Florence Pugh como Yelena, Wyatt Russell como Agente Americano, David Harbour como Guardião Vermelho, Hanah John-Kamen como Fantasma e Lewis Pullman como Bob, o Sentinela).

Em uma live de anúncio do elenco, houve também a grande surpresa do filme até aqui: o retorno dos X-Men clássicos dos filmes da antiga Fox, incluindo Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera, Rebecca Romijn como Mística e, apresentado em Deadpool & Wolverine, Channing Tatum como Gambit.

O vilão da história, enquanto isso, será o Doutor Destino de Robert Downey Jr. Vingadores: Doomsday contará com direção dos irmãos Anthony e Joe Russo (Ultimato), e roteiro de Michael Waldron (Loki) e Stephen McFreely (Ultimato).

A estreia de Vingadores: Doomsday ficou para 18 de dezembro de 2026 no Brasil, preparando o terreno para Vingadores: Guerras Secretas em 2027.