MRN lança websérie sobre processo de reflorestamento no coração da Amazônia

As comunidades de Boa Nova e Saracá, no Lago Sapucuá, localizado no município de Oriximiná (Pará), protagonizam a websérie “Sementes do Futuro”. Por meio de histórias reais, a Mineração Rio do Norte (MRN) apresenta o Projeto Rede de Coletores de Sementes, desenvolvido desde 2023 pelas redes Araticum Sementes Nativas e Sapucuá Sementes Amazônicas, narrando a transformação social a partir da capacitação de centenas de comunitários para aperfeiçoar o trabalho da coleta de sementes nativas para restauração ecológica. Os episódios revelam o legado coletivo no Oeste do Pará.

A websérie descreve a construção e o trabalho das redes comunitárias de coletores, que engloba a coleta, beneficiamento, armazenamento e comercialização das sementes nativas, evidenciando o compromisso da MRN com o reflorestamento e o fortalecimento socioeconômico local. A iniciativa é realizada em parceria com a Cooperativa de Produtores Rurais do Observatório Ambiental Jirau (Coopprojirau), a Associação das Comunidades das Glebas Trombetas e Sapucuá (ACOMTAGS) e o Redário, articulação de redes e grupos de coletores de sementes do Brasil.

Na visão de Vladimir Moreira, diretor de Sustentabilidade e Jurídico da MRN, essa profissionalização potencializa o conhecimento que os comunitários detêm sobre a floresta, gerando renda e conservação ambiental. “Esse é um retrato de como oportunidade e pertencimento plantam hoje as sementes de um futuro mais sustentável”, afirma o executivo. A MRN já compra sementes das comunidades, mas a parceria visa ampliar o potencial de produção, diversificar os compradores, inserir os coletores no mercado nacional e promover a preservação ambiental.

Enquanto o primeiro episódio aborda a comunidade do Saracá com foco na origem, tradição e natureza, o segundo aborda a coleta, sabores, cuidado e sustentabilidade de Boa Nova. Já no terceiro episódio, representantes da MRN, Redário e ACOMTAGS comentam a capacitação, a geração de renda e o empoderamento a partir deste trabalho – finalizando com resumo das ações de reflorestamento, legado e futuro da região. A série integra campanha da MRN com o mote “O futuro vive na floresta”, alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

“A área vai ficar reflorestada e a gente vai ter história para contar para os nossos netos e bisnetos”, afirma Silvana Evangelista Vinente, presidente da Associação dos Moradores da Comunidade Saracá. Quem exerce o papel de comercial na comunidade Boa Nova é Denivaldo Laurindo: “O que agrega mais é o comércio, pois não adianta coletar uma semente, se não tiver para quem vender”. “Há três anos recebemos o apoio da MRN, que traz consultorias para capacitar a comunidade”, elogia José Augusto Sarmento, conhecido como seu ‘Zeca”, que representa 55 famílias coletoras da Boa Nova.

A autonomia econômica proporcionada às comunidades com o apoio técnico oferecido pela MRN é destacada pelo diretor da ACOMTAGS, Emerson Carvalho Silva. “Foi a melhor coisa que aconteceu: é você trazer a informação e fazer com que essas comunidades tradicionais, principalmente aquelas que fazem acontecer a coleta de sementes, junto com as lideranças, possam ter uma certa independência para vender para fora”.

O impacto positivo na perspectiva da transformação de realidades é reforçado por Kátia Dameda, analista de Políticas Públicas em Restauração e Cadeias e articuladora do Redário: “A experiência com a Rede de Sementes mostra para esses povos que viver da floresta é possível, encontrando dignidade, qualidade de vida, respeito e orgulho com esse trabalho”. Miguel Gama, articulador do Redário, celebra o avanço social e a estruturação da cadeia de produção: “Mais importante que a geração de renda, é o desenvolvimento das famílias que fazem a coleta e promovem a restauração ecológica”.

Reflorestamento com geração de renda

A MRN alia conhecimentos tradicionais com oportunidades de renda em prol do desenvolvimento socioeconômico e da conservação ambiental. A empresa já reflorestou 7,8 mil hectares na Amazônia, sendo 380 hectares no último ano. Para apoiar a produção de mudas, em 2024 a MRN adquiriu 3,5 toneladas de sementes de espécies nativas na região, promovendo a geração de conhecimento e renda nas comunidades ribeirinhas e quilombolas. As sementes são preparadas no Viveiro Florestal da MRN, que tem capacidade para produzir 1 milhão de mudas por ano.

O processo de reflorestamento é feito a partir de modelo que associa conhecimentos tradicionais à ciência e tecnologia, contribuindo para a catalogação de novas espécies da flora amazônica. Com investimento de R$ 2,2 milhões em 2024, a MRN também apoiou agricultores familiares com o projeto de Sistemas Agroflorestais em áreas de assentamento, além de piscicultores, beneficiando mais de 750 comunitários com formação, acompanhamento técnico e infraestrutura.

