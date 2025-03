Mundo – Missão Crew-10 da SpaceX chega à estação espacial para substituir astronautas da Starliner

A missão Crew-10 da SpaceX chegou com sucesso à Estação Espacial Internacional (ISS) na madrugada deste domingo (16), após uma viagem de 28 horas pelo espaço. A bordo da nave Crew Dragon Endurance, quatro astronautas de três diferentes países atracaram no módulo Harmony da ISS à 01h04 no horário de Brasília, enquanto a estação orbitava a 418 km acima do Oceano Atlântico.

Comandada por Anne McClain, da NASA, a tripulação também inclui Nichole Ayers (piloto), Takuya Onishi (especialista da JAXA, a agência espacial japonesa) e Kirill Peskov (Roscosmos, a agência espacial russa). Eles permanecerão na ISS por cerca de seis meses, realizando pesquisas científicas e manutenção da estação, segundo o Space.com.

A chegada da Crew-10

Missão bem-sucedida: a Crew-10 chegou à ISS após uma jornada de 28 horas.

Nova equipe na ISS: quatro astronautas de três países vão passar seis meses a bordo, substituindo parte da tripulação anterior.

Retorno da Crew-9: a tripulação da missão anterior deve retornar à Terra no próximo dia 19 de março.

Troca de tripulação e chegada da Crew-10

A tripulação da Crew-10 foi recebida na ISS pouco depois da abertura das escotilhas, às 2h35 no horário de Brasília. O astronauta Takuya Onishi, da JAXA, destacou a importância da missão:

“É uma grande honra fazer parte deste programa. Temos muito trabalho emocionante pela frente e estamos ansiosos para contribuir”.

Os quatro astronautas substituem Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore (os três da NASA) e Aleksandr Gorbunov (Roscosmos), que retornarão no dia 19 de março a bordo da Crew Dragon da missão Crew-9.

Vale lembrar que os astronautas Hague e Gorbunov chegaram à estação no final de setembro, na missão Crew-9 da SpaceX. Enquanto Williams e Wilmore estão em órbita desde o início de junho, quando viajaram na primeira missão tripulada da nave espacial Starliner da Boeing e foram obrigados a prorrogar a estadia no espaço.

O que aconteceu com a Starliner?

A troca de tripulação também envolve astronautas que estavam originalmente na Starliner, a espaçonave da Boeing. Barry Wilmore e Suni Williams deveriam retornar após 10 dias na ISS, mas devido a falhas nos propulsores da Starliner, a NASA optou por mantê-los na estação. O veículo teve que ser trazido de volta sem tripulação em setembro, e a missão da dupla foi prolongada.

O Olhar Digital fez uma matéria para você conhecer os astronautas da Starliner que estão presos no espaço.

Cronologia dos astronautas “presos” e como voltarão à Terra

Williams e Wilmore partiram para a ISS em junho de 2024, no primeiro voo tripulado da cápsula Starliner, da Boeing, para missão de oito dias – que já dura mais de nove meses.

Ao que tudo indica, a volta de Williams e Wilmore para a Terra acontece na próxima semana, “de carona” com os membros da missão Crew-9, Nick Hague, da NASA, e Aleksandr Gorbunov, da Roscosmos.

Vamos relembrar a saga dos astronautas “presos” no espaço:

O Teste de Voo Tripulado da Starliner – ou CFT, na sigla em inglês – foi lançado em 5 de junho de 2024 , no topo de um foguete Atlas V , da United Launch Alliance (ULA), a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA);

, no topo de um foguete , da United Launch Alliance (ULA), a partir da de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA); Isso aconteceu após uma série de adiamentos ;

; A última suspensão foi em razão de vazamento de hélio na cápsula;

na cápsula; O problema não foi entendido como tão grave e a espaçonave decolou rumo à ISS ;

e a espaçonave ; No trajeto, mais vazamentos de hélio foram identificados;

A acoplagem também apresentou problema : uma anomalia fez cinco dos 28 propulsores do módulo falharem em seu funcionamento, atrasando a ancoragem em mais de uma hora;

: uma fez do módulo em seu funcionamento, atrasando a ancoragem em mais de uma hora; Em agosto, a NASA anunciou que Williams e Wilmore vão voltar para casa em uma espaçonave Dragon , da SpaceX, junto com os tripulantes da missão Crew-9 (que foi lançada com apenas dois membros justamente para esse fim);

, da SpaceX, junto com os tripulantes da missão Crew-9 (que foi lançada com apenas dois membros justamente para esse fim); Já a cápsula Boeing Starliner foi enviada de volta à Terra vazia, por motivos de segurança, em setembro.

Fonte e imagens: portal Olhar Digital