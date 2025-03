Confusão envolve ciclista e taxista na Avenida Nazaré, área nobre do centro de Belém

Uma briga que poderia ter resultado em algo bem mais grave se registrou neste domingo, 16, na Avenida Nazaré, no centro nobre da capital paraense. Um taxista e um ciclista foram flagrados brigando. A confusão ocorreu pela manhã.

Segundo testemunhas, o ciclista encostou no veículo do taxista, que teria ficado revoltado. Nas imagens, registradas pelo motorista do carro de trás, é possível ver o taxista pegando uma barra de ferro e correndo para agredir o ciclista. Como ele não o alcança, ele pega a bicicleta e lança o veículo contra o poste. Em seguida, ele chuta e destrói o veículo.

Brigas do gênero têm ocorrido no trânsito em Belém. Ciclistas são desrespeitados o tempo todo, motociclistas invadem as ciclovias e ciclofaixas; motoristas de ônibus passam “raspando” os ciclistas em alta velocidade. Bem verdade que muito ciclista circula na contramão.

PROVOCAÇÕES

Ontem, sábado, 15, o condutor de um automóvel prateado, que parecia embriagado ou drogado, provocou um casal de idosos que seguia em um automóvel Chevrollet Classic preto pela Travessa Angustura, no bairro da Pedreira, em Belém. O homem do carro prateado ficou buzinando na traseira do Chevrollet, depois, passou esse carro, cortou abusadamente e ficou provocando no sinal. O marginal fugiu pela Avenida Antônio Everdosa, no sentido centro de Belém.

Imagem: Reprodução