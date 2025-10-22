Museu do Artesanato Paraense será vitrine da cultura paraense durante a COP30

Durante a COP30, o Pará abre um novo capítulo de visibilidade para o artesanato local com a inauguração temporária do Museu do Artesanato Paraense (MAP), que será instalado no histórico Espaço São José Liberto, em Belém.

O espaço funcionará como uma grande “vitrine” da identidade cultural paraense, reunindo obras de mestres artesãos das diversas regiões do estado. Estão previstas exposições, demonstrações ao vivo e oficinas interativas voltadas ao público local e internacional.

Pelo menos 80 mestres artesãos integrarão o museu, representando diferentes modalidades da cerâmica de Icoaraci ao trançado em fibras vegetais, passando por biojoias e trabalhos em miriti, frutos da tradição indígena, ribeirinha e quilombola.

A iniciativa também destaca a pluralidade amazônica: “Poucos lugares do Brasil possuem uma diversidade tão rica de saberes artesanais quanto o Pará. O artesanato nasce da relação direta com a floresta, com os rios e com a ancestralidade”, afirma reportagem.

Serviço

Local: Espaço São José Liberto, Praça Amazonas, Jurunas s/n, Belém – PA.

Período de funcionamento: Durante a COP30 (11 a 21 de novembro)

Horário estimado: 16h às 22h

Com essa iniciativa, o Pará reafirma seu papel como protagonista cultural da Amazônia e aprofunda o diálogo internacional sobre identidade, artesanato e desenvolvimento sustentável.

Imagem: Reprodução