Musk compara Moraes a vilões após ameaça de retirar X do ar

O dono da rede social X, Elon Musk, fez uma postagem na madrugada desta quinta-feira (29) na qual comparou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a vilões das franquias Star Wars e Harry Potter. A publicação foi feita após Moraes ordenar que o X nomeie um novo representante legal no Brasil em até 24 horas sob pena de ter as operações suspensas.

– Grok “Gere uma imagem como se Voldemort e um Lorde Sith tivessem um filho e ele se tornasse um juiz no Brasil” É estranho! – escreveu Musk, em uma postagem acompanhada de uma foto em que Moraes aparece com os olhos maquiados e dois sabres de luz.

O personagem Voldemort, citado por Musk, é Lord Voldemort, o principal vilão da série de filmes e livros Harry Potter, de J.K. Rowling. Já os Sith são uma ordem de guerreiros que seguem o “lado sombrio da força” no universo Star Wars. Na publicação, o empresário usou uma foto produzida pela inteligência artificial Grok, da qual também é proprietário.

Minutos depois, Musk fez ainda uma outra postagem sobre Moraes, na qual comentou uma publicação do jornalista Michael Shellenberger. Em seu post, Shellenberger repercutiu uma fala do advogado André Marsiglia, que afirmou que a intimação feita a Musk por meio da rede social X era ilegal. Ao comentar o caso, Musk disse que Moraes tem quebrado as leis “repetidamente”.

SOBRE A INTIMAÇÃO DE MORAES PARA A REDE X

Nesta quarta-feira (28), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou Elon Musk, dono da rede social X, para que ele identifique um representante legal no Brasil em até 24 horas, caso contrário, a plataforma será tirada do ar.

O documento, assinado pelo ministro, mandou a Secretaria Judiciária encontrar Musk por meios eletrônicos para que ele responda informando quem será o responsável legal pela rede social no Brasil. Para isso, a Corte usou a própria plataforma de Musk para intimar o empresário, com uma postagem no perfil oficial do STF na qual foram marcados o bilionário e a plataforma.

Fonte: Pleno News/Fotos: EFE/EPA/ZBIGNIEW MEISSNER // Gustavo Moreno/SCO/STF