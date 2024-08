Veja como foi a agenda dos principais candidatos à Prefeitura de Belém nesta quarta-feira (28)

No 13° dia de campanha eleitoral, os candidatos à Prefeitura de Belém cumpriram agendas em vários pontos da capital paraense, confira agora como foi a rotina dos candidatos nesta quarta-feira (28).

Edmilson Rodrigues

Atual prefeito da capital paraense e candidato à reeleição, Edmilson Rodrigues (PSOL), caminhou pela Feira do Tapanã, em Belém. Pela tarde concedeu entrevista ao Roma News, e em seguida realizou caminhada no bairro da sacramenta, área das Malvinas.

Reprodução Redes Sociais

Igor Normando

O candidato Igor Normando (MDB), realizou uma caminhada no Bengui pela parte da manhã. Mais tarde, ele se reuniu com apoiadores em Arrastão 15 em canudos.

Reprodução Rede Sociais

Thiago Araújo

O Candidato à Prefeitura de Belém pelo Republicanos, Thiago Araújo, dedicou a manhã à gravação de propagandas eleitorais, reforçando sua campanha e divulgando suas propostas para a cidade de Belém. Durante a tarde, ele se reuniu com moradores do bairro da Cabanagem para ouvir suas preocupações e discutir soluções para os problemas locais. À noite, o candidato participou de um encontro com eleitores na Associação Beneficente e Esportiva São Pedro, onde conversou sobre suas ideias e buscou estreitar laços com a comunidade.

Eder Mauro

A Redação não recebeu a agenda até o fechamento desta matéria.

Delegado Eguchi

A Redação não recebeu a agenda até o fechamento desta matéria.

Ítalo Neves Abati

A Redação não recebeu a agenda até o fechamento desta matéria.

Jefferson Lima

A Redação não recebeu a agenda até o fechamento desta matéria.

Raquel Brício

A Redação não recebeu a agenda até o fechamento desta matéria.

Well

A Redação não recebeu a agenda até o fechamento desta matéria.