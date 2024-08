Carlos Bolsonaro e Pablo Marçal conversam e se entendem

O empresário e candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, revelou que conversou com o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ). A iniciativa para a ligação telefônica partiu do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Os dois apararam as arestas e se entenderam.

— Hoje foi a primeira vez que eu falei com ele no telefone. Um amigo nosso, o Nikolas (o deputado federal Nikolas Ferreira), me ligou e disse: “Você topa falar com ele?” Eu disse: “Topo”. Resolvemos o nosso problema. Já deve ter postado. Está resolvido — disse Marçal durante o podcast Flow.

Por meio da rede social X, o vereador confirmou o que o empresário relatou.

– Conversei há pouco com Pablo Marçal, foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil. (…) Tenho certeza que com coração mais leve, São Paulo, Rio de Janeiro e o Brasil têm a oportunidade de cumprir as demandas que o povo realmente anseia. Deixo aqui meu fraterno abraço a Pablo e que saíamos todos mais fortes para um Brasil que os brasileiros desejam.

Fonte: Pleno News/Fotos: Renan Olaz/CMRJ | YouTube Band Jornalismo