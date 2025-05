Osaka conquista o primeiro título após pausa para a maternidade

Japonesa derrotou a eslovena Kaja Juvan por 2 sets a 0 (6-1 e 7-5) na final do L’Open 35 de Saint-Malo

Chiranjit Ojha; Edição: Pritha Sarkar e Toby Davisda Reuters

A japonesa Naomi Osaka conquistou o primeiro título de WTA desde que triunfou no Australian Open de 2021, após derrotar a eslovena Kaja Juvan por 2 sets a 0 (6-1 e 7-5) na final do L’Open 35 de Saint-Malo, um torneio na França de WTA 125 disputado no saibro.

“É meio irônico ganhar meu primeiro troféu em uma superfície que eu achava que era a minha pior. Essa é uma das minhas coisas favoritas na vida, sempre há espaço para crescer e evoluir”, postou Osaka no X.

Osaka sofreu com a falta de potência e precisão e não conseguiu avançar além da segunda rodada de nenhum Grand Slam no ano passado.

A ex-número 1 do mundo, que chegou à terceira rodada do Australian Open em janeiro antes de abandonar a partida contra a suíça Belinda Bencic devido a uma lesão, deve participar da chave principal de Roland Garros no final deste mês.

@naomiosaka