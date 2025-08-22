O novo sucesso da internet: Bode viraliza ao “jogar” Batatinha Frita 1, 2, 3

A brincadeira faz uma referência direta à série sul-coreana “Round 6”, da Netflix. Na trama, os participantes se arriscam em jogos mortais para tentar ganhar um prêmio milionário.

Um bode virou a mais nova sensação das redes sociais após um vídeo inusitado em que ele participa de uma brincadeira de “Batatinha Frita 1, 2, 3” com crianças em Floriano, no Piauí. O animal imita a dinâmica do jogo, que ficou popular com a série “Round 6”, da Netflix.

Nas imagens, uma das crianças comanda a brincadeira, e o bode, como um dos participantes, para e fica imóvel toda vez que a contagem termina. A cena divertiu quem estava por perto e gerou comentários na internet como: “Criança é criança, independente da espécie” e “Que fofura!”.

Foto Reprodução

