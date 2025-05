Operação conjunta remove 11 carcaças de veículos de sucatarias na Pedreira

A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) realizou, na noite do domingo,18, a remoção de 11 carcaças de veículos abandonados na avenida Pedro Miranda, entre a avenida Dr. Freitas e a travessa Alferes Costa, no bairro da Pedreira. A ação integra o cronograma da operação “Belém em Ordem”, que visa o reordenamento do trânsito e a liberação de vias públicas na capital paraense.

A operação contou com a participação de agentes de trânsito da Segbel, Guarda Municipal de Belém (GMB) e, agora, também da Polícia Militar, oficializados para atuar em operações de fiscalização do trânsito desde a última sexta-feira,16. A força-tarefa atua não só na retirada de veículos abandonados, mas também na fiscalização de infrações e desocupação de espaços públicos.

Atendendo a denúncias da população, os agentes atuaram em um trecho que vinha sendo ocupado há meses por carros velhos, que comprometiam a mobilidade, retiravam vagas de estacionamento, dificultavam a circulação de pedestres e criavam focos de proliferação de pragas urbanas, como ratos.

O titular da Segbel, Luciano de Oliveira, destacou que as ações serão intensificadas, inclusive aos fins de semana, com foco em garantir um trânsito mais seguro e organizado para todos. “Nem mesmo num domingo chuvoso, como o de hoje, paramos com as nossas ações, pois queremos ter uma cidade que tenha um trânsito organizado e seguro para todos”, afirmou o secretário.

A operação Belém em Ordem segue em diferentes pontos da cidade com fiscalizações diárias e ações estratégicas de ordenamento urbano e viário. “Serão operações constantes, assim como nossas fiscalizações de rotina, para retirar carros velhos e abandonados, autuar condutores irregulares, pra fazer com que a mobilidade e segurança sejam fatores comuns na cidade”, concluiu Luciano de Oliveira.

Fonte e imagens: Agência Belém