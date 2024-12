Operação investiga danos ambientais em Ourém, no nordeste paraense

A Polícia Federal, em coordenação com a Receita Federal, deflagrou nesta sexta-feira, 06, a Operação Conglomerado, que visa o combate a crimes ambientais no estado do Pará. São cumpridos três mandados de busca e apreensão: um em Belém e dois em Marituba/PA, contra duas pessoas físicas e uma empresa. Até o momento foram apreendidos dois carros de luxo, aparelhos celulares e documentos.

A investigação apura denúncia promovida na Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Pará sobre possível crime ambiental relacionado à extração ilegal de seixo e areia na região de Ourém/PA. Uma empresa estaria envolvida na extração ilegal de minério, corrupção passiva de servidor público, sonegação de impostos e irregularidades trabalhistas.

Durante as investigações constatou-se que a sócia principal da empresa investigada não detinha capacidade econômica para constituir a empresa, ao passo que possuía registro no CAD ÚNICO do Governo Federal e foi beneficiária do Bolsa Família no em 2023.

Foi verificado ainda no Cadastro Mineiro de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) e também por meio de análises no local que a empresa não possui outorga da Agência Nacional de Mineração (ANM) para exploração mineral. A extração causou danos ambientais severos ao longo de vários anos nas áreas exploradas, no município de Ourém.

Os crimes investigados da Lei de Crimes Ambientais são: executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida e obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais; usurpação de bem da União; e receptação qualificada, esse do Código Penal.

Imagens: Ascom/SRPF-PA