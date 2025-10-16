Operação Virtude fiscaliza 17 abrigos para idosos em Belém e Ananindeua

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, realizou na última quarta-feira (15) a fiscalização de 17 abrigos para idosos nos municípios de Belém e Ananindeua, como parte da Operação Virtude 2025. A iniciativa tem como propósito prevenir e reprimir violências contra a pessoa idosa, reforçando a proteção dos idosos paraenses e promovendo um envelhecimento digno.

Coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e articulada com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a ação reuniu no Pará 15 agentes das Polícias Militar, Civil, Científica e do Corpo de Bombeiros Militar. Durante as inspeções, foi observada uma avaliação geral positiva: na maioria dos abrigos checados existiam boas instalações locais que oferecem atendimento médico, psicossocial, fisioterapia, terapia ocupacional, além de atividades de entretenimento como artesanato e jogos para manter os idosos ativos.

A delegada Ariane Melo, diretora de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social da Segup, enfatizou a importância de que esses espaços de acolhimento conheçam os órgãos de segurança e proteção como delegacias especializadas para que possam denunciar ou agir rapidamente em casos suspeitos de violação de direitos ou maus-tratos.

A Operação Virtude está sendo realizada em alusão ao Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e faz parte de uma ação integrada de alcance nacional. No Pará, novas fiscalizações já estão previstas para municípios como Salinópolis e Santarém. A operação segue até o fim de outubro, reforçando o compromisso de garantir que abrigos estejam adequados e seguros para toda população idosa.

Imagem: Divulgação