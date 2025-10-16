Programa “Por Todas Elas” entrega mais de 700 óculos de grau a moradores do bairro Castanheira, em Belém

O programa estadual Por Todas Elas realizou nesta quarta-feira (15) a entrega gratuita de mais de 700 novos óculos de grau para moradores do bairro Castanheira, em Belém. A ação faz parte do compromisso do governo em ampliar o acesso à saúde visual e garantir mais qualidade de vida, principalmente para mulheres e suas famílias. A vice-governadora Hana Ghassan, idealizadora do programa, acompanhou a entrega e destacou que a iniciativa busca cuidar de quem mais precisa, evitando que mães vejam seus filhos com dificuldades para enxergar e reforçando a importância da saúde ocular desde cedo.

Os beneficiados já haviam passado por consultas e exames oftalmológicos realizados em 16 de setembro, na Escola Professora Terezinha Souza, também no bairro Castanheira. Durante a ação, foram distribuídos ainda 11 cadeiras de rodas para pessoas cadastradas no programa, ampliando o impacto social da iniciativa.

Entre os contemplados, a moradora Sirley Cristina, que trabalha na área da saúde, contou que há dois anos usava óculos desatualizados e que o novo par veio em boa hora, facilitando suas atividades diárias. Já Diene Rayol, que também recebeu o benefício, disse que os óculos antigos estavam danificados e que não tinha condições de comprar novos, destacando que agora poderá realizar suas tarefas com mais conforto.

Criado em 2024, o programa Por Todas Elas já soma cerca de 190 mil atendimentos em todo o Pará, oferecendo mais de 30 tipos de serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e lazer. Somente em ações itinerantes, mais de 40 mil pares de óculos de grau já foram entregues a paraenses de diferentes regiões.

Quem participou da ação no Castanheira, mas não conseguiu retirar o novo óculos no dia 15, pode buscar o item a partir desta quinta-feira (16) na Usina da Paz da Cabanagem, localizada na Avenida Damasco, nº 37. Basta apresentar um documento de identificação. Ajustes nas lentes ou armações também poderão ser feitos no mesmo local.

Imagem: Agência Pará