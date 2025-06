Orgulho do Pará: Anderson Navarro é Campeão Absoluto no Fortaleza International Open 2025

Atleta paraense conquista ouro duplo e se firma como destaque nacional no jiu-jitsu

O jiu-jitsu paraense brilhou mais uma vez nos tatames. O atleta Anderson Navarro, natural do Pará, foi o grande nome do Fortaleza International Open 2025, realizado no Ginásio Paulo Sarasate, na capital cearense. Competindo na categoria Faixa Marrom Adulto, Anderson não apenas venceu sua categoria, como também levou o título de Campeão Absoluto, consagrando-se como um dos melhores da competição organizada pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation).

Representando o Pará com garra, Anderson subiu duas vezes ao lugar mais alto do pódio, demonstrando superioridade técnica diante de atletas de todo o país — inclusive na categoria absoluto, que reúne competidores de diferentes pesos. A conquista foi possível com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL) e do TSB – Centro Integrado de Reabilitação.

“Quero agradecer minha assessora, Ligiane Alencar, e dizer que essa vitória é fruto de muita dedicação, de uma mudança completa na minha rotina, na forma de pensar o esporte como profissional, e até mesmo no meu olhar sobre a vida. Hoje eu valorizo ainda mais minha família, meus treinadores e os amigos que estiveram comigo em cada etapa”, declarou Anderson, emocionado após a vitória.

O campeonato reuniu atletas de alto rendimento de várias regiões do Brasil, reforçando o protagonismo do Pará no cenário nacional e internacional do jiu-jitsu. Com essa vitória, Anderson Navarro consolida sua trajetória e inspira uma nova geração de lutadores paraenses.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Ligiane Alencar