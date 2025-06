Coletivo de artistas do Pará buscam incentivo para produção de HQ Hipernatureza

O projeto de quadrinho independente que reúne artistas de diversos municípios paraenses busca incentivo para produção de HQ inspirada na Amazônia

O Coletivo Açaí Pesado, referência no cenário de quadrinhos independentes do Norte do Brasil, anuncia o lançamento do Hipernatureza – Edição Especial Açaí Pesado, uma antologia inspirada na resiliência e união do povo amazônida pela proteção da floresta. A obra conta com mais de 40 artistas e prevê seu lançamento no primeiro semestre de 2026. Atualmente o coletivo está em busca de incentivo, através da Lei Semear, para a produção e financiamento do produto que reflete o talento e os saberes da Amazônia.

Hipernatureza é o conceito central desta edição que demonstra a conexão entre a cosmopercepção e tecnologia, lembrando-nos de que a Natureza nunca deixa de falar, basta estarmos abertos para escutá-la. O enredo parte de um evento cósmico que arrasta para o centro do palco seres e civilizações de diferentes realidades, criando alianças e conflitos em torno do território.

Tendo como objetivo de mostrar a Amazônia como um organismo vivo, evolutivo e cheio de poder, as histórias exploram temas como bioeconomia, monocultura, ancestralidade, fake news, afetos, questões climáticas, entre outros. Através da ficção especulativa, a Hipernatureza é um conceito que aceita a Natureza como ativa, resistente e detentora de direitos.

Atualmente na fase de captação de recursos, o projeto foi aprovado pela Lei Semear (Processo n° 513/2025, Resolução n° 001/2025) e, além da publicação, realizará um evento inédito de cultura pop, arte e socioambientalismo em Belém. Totalizando mais de 54 horas de atividades formativas, o evento contará com oficinas, workshops, painéis, feira gráfica e gastronômica, criando um espaço de ativação, acolhimento e formação em torno de temas urgentes da sociedade, ligados à proteção da Amazônia e sua cultura.

SELO AÇAÍ RAÍZ

Em sua configuração atual, o coletivo conta com 40 artistas e convidados empoderando e fortalecendo a nova geração de criativos do Pará. O projeto ainda prevê exposições e performances que se conectam diretamente com a população de treze bairros da região metropolitana de Belém, junto com outras cidades natais dos membros como Ananindeua, Barcarena, Cametá e Paragominas.

Pensando nisso, o selo Açaí Raíz foi criado para representar a identidade e as origens de seus membros atuais. Ele serve como uma identificação oficial para os artistas e profissionais envolvidos na HQ Hipernatureza – Edição Especial Açaí Pesado, funcionando também como uma proteção para os direitos autorais das obras desenvolvidas dentro do projeto.

A concepção do selo reflete o design vernacular, trazendo elementos simbólicos como o garrafão vermelho e a lâmpada, pois assim como o açaí vendido nas ruas das periferias do Estado é uma riqueza natural, as produções do coletivo são uma riqueza cultural e artística, reafirmando a conexão entre arte, identidade e território.

HIPERNATUREZA E O FUTURO DA AMAZÔNIA

Desejamos utilizar a Hipernatureza a favor da proteção da Amazônia e pelo que há de melhor no ser humano. As histórias irão mostrar tanto as forças destrutivas quanto as de resistência e criação. É através dessa batalha que a Hipernatureza Amazônica será revelada, mostrando que, quando unidos, somos capazes de superar qualquer desafio.