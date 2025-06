Cassazum homenageado pelo Sindiclubes pelo seu destaque em suas diversas atividades

A diretoria do Cassazum, que tem a razão social denominada como “Associação do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belem”, recebeu uma homenagem do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará-Sindiclubes/PA, ocorrida no final de semana, no salão do Catalina, com a presença de vários representantes de clubes que participaram da programação da Oficina promovida pelo Sindiclubes com slogan “Marketing Digital”, objetivando o fortalecimento da marca do seu clube, tendo a parceria da Femicro/PA, à frente Valber Cordeiro, o qual também colaborou com o sucesso da programação da Gincana.

O evento teve como palestrante a especialista Flávia Paredes, que mostrou todas as realidades para um clube alcançar o todo cronograma do sucesso em prol dos seus associados. Coube ao presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos, com assessoramento de seus diretores, comandar o ato solene homenageando primeiramente a presidente, Suboficial Heloísa Helena, que recebeu uma bonita plaqueta. Trata-se da medalha de Honra ao Mérito, entregue pelo vice-presidente do Sindiclubes, Luiz Felipe Fernandes, endereçada ao Cassazum, em razão da sua importante participação no fortalecimento e consolidação do clube militar junto aos seus associados.

Prestigiaram a solenidade vários diretores do Cassazum, além do vice-presidente, Suboficial da Aeronáutica Alessandro Oliveira, ao lado da presidente Heloisa Helena. Eles parabenizaram a diretoria do Sindiclubes junto aos seus clubes filiados.

Encerrando a programação da solenidade e gincana, houve o sorteio oferecido pela diretoria da Inovare, Paula Carvalho, onde a diretora do Cassazum, Jacqueline Carvalho, foi uma das premiadas e recebeu das mãos de Paula Carvalho a premiação.

Por Nonato Batista, texto e imagem