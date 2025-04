MPPA promove oficina para fortalecer educação do campo, indígena e quilombola em Capanema e Bragança

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizou, no último dia 23 de abril, a oficina “Educação Escolar do Campo, Indígena e Quilombola: Diagnóstico & Estratégias”, no Colégio São Pio X, em Capanema. O encontro reuniu representantes de 11 municípios das regionais de Capanema e Bragança, com o objetivo de debater políticas públicas e estratégias voltadas ao fortalecimento da educação em territórios tradicionais.

A iniciativa foi promovida pelos Núcleos do MPPA Núcleo Agrário e Fundiário (NAF) e Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (NIERAC) em parceria com o Grupo de Trabalho em Defesa da Implementação do Pacto pela Educação do Campo. A oficina contou com o apoio de instituições como SEDUC, UNDIME, MALUNGU e FETAGRI.

Estiveram presentes autoridades como o gestor do poder executivo de Capanema, a prefeita de Nova Timboteua, o presidente da Câmara de Vereadores de Ourém, secretários municipais de educação, conselheiros, professores e representantes de entidades sociais. A abertura do evento foi marcada por uma apresentação cultural de dança indígena amazônica, feita por alunas de uma escola municipal.

Durante a cerimônia, a promotora de Justiça Ione Nakamura ressaltou a importância do ciclo de oficinas como ferramenta para promover o diálogo entre o poder público e a sociedade civil. Segundo ela, o trabalho visa a construção coletiva de soluções para garantir uma educação de qualidade para populações do campo, das florestas, das águas, quilombolas e indígenas.

A programação foi dividida em dois momentos. Pela manhã, a mesa de abertura trouxe um panorama do diagnóstico da educação do campo em Capanema, com a participação da secretária municipal de educação, Walcylene Costa, da promotora Ely Soraya Cezar, e de representantes da SEDUC e FETAGRI. Já no período da tarde, o foco foi a discussão sobre políticas públicas intersetoriais e inclusivas, com a participação de representantes da UFPA, da Promotoria de Bragança, da coordenação estadual da UNDIME e das coordenadorias de Educação do Campo, Indígena e Quilombola da SEDUC e da MALUNGU.

A oficina reafirma o compromisso institucional do MPPA com a equidade no acesso à educação e com a valorização dos saberes e culturas tradicionais.

Imagem: Ascom MPPA