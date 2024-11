Pará sediará o Campeonato Nacional de Futebol 7 dos Magistrados do Brasil

O Pará será sede do campeonato de futebol dos magistrados do Brasil, evento que se realizará na Associação dos Magistrados do Estado do Pará – Amepa. O Campeonato Nacional de Futebol da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, categoria sênior de futebol masculino, ocorre entre os dias 20 e 24 de novembro. Este será o 30º campeonato nacional que, pela primeira vez acontece em Belém.

O juiz Libio Moura, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Pará – Amepa, falou que “esse campeonato é essencial porque, além de ser uma oportunidade de convivência fora dos tribunais, nos permite compartilhar experiências e reforçar os laços de amizade entre magistrados de todo o Brasil. A união que o esporte proporciona fortalece nossa categoria e nos ajuda a lidar melhor com os desafios da profissão. Reunir juízes de várias regiões do Brasil não é tarefa fácil, mas essa iniciativa tem sido fundamental para criar um ambiente de colaboração e diálogo entre nós. O esporte nos une de forma diferente, nos faz enxergar além das decisões judiciais e nos aproxima como indivíduos que compartilham dos mesmos valores”, disse.

A realização desse campeonato traz muitos avanços para Belém. Além de movimentar o cenário local, a cidade ganha notoriedade e se fortalece como um ponto de encontro de eventos importantes. Isso ajuda a melhorar a infraestrutura e a promover o esporte, especialmente o futebol 7, que tem crescido muito em popularidade.

“Com a agenda apertada e a distância entre nós, é complicado organizar treinos frequentes. Muitos de nós temos rotinas muito exigentes; então cada treino ou encontro é um esforço coletivo. Mas seguimos em frente, buscando mais títulos e aprimorando nossas habilidades no campo”.

Segundo Libio, os outros times são muito fortes. O Futebol 7 é uma modalidade exigente, e todos os participantes demonstram uma dedicação enorme. “Mesmo sendo uma competição, o respeito entre nós é algo muito presente. Isso torna o evento especial e contribui para o espírito esportivo que levamos para nossas atividades diárias.”

Imagens: Ray Nonato