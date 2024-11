Baile da Asa recebe o staff do I Comar nos salões do Cassazum

Organização impecável e presença do staff dos militares do I Comar marcaram o tradicional “Baile da Asa”, realizado no Salão Nobre do Cassazum, na última sexta-feira, 01, promovido pela diretoria do clube militar presidido pela Suboficial Heloisa Helena, a qual agradeceu imensamente pela presença do Comandante do 1º Comar, Major Brigadeiro do AR José Virgílio Guedes de Avellar. Ela ressaltou, ainda, a profunda gratidão às demais autoridades que prestigiaram o grande acontecimento que enriqueceu o evento, refletindo o prestígio e a importância da celebração para “A Guarnaer”.

O Baile da Asa, conforme Heloisa Helena, é um evento tradicionalmente associado à Força Aérea Brasileira, que vem homenagear o Dia da Força Aérea Brasileira, comemorado em 23 de Outubro, data que marca o primeiro voo do 14 Bis, por Alberto Santos Dumont em 1906, oportunidade que celebra também a Bravura, o Espírito Pioneiro e a inovação que caracterizam Aeronáutica Brasileira.

Heloísa Helena enalteceu a dedicação dos diretores, que são verdadeiramente o coração pulsante do clube militar, impulsionando a todos para frente com sua liderança e visão. Logo a seguir aconteceu o brinde entre os militares e civis associados num momento inesquecível da programação festiva do baile e depois o jantar foi liberado, iniciando o show musical com a banda Black Jack. Em seguida, a segunda a subir ao palco do salão nobre do Cassazum foi a badalada banda “Fruta Quente”.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar