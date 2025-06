Projeto Educa Reggae Belém promove palestra sobre o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil 

Na última segunda-feira (23), o Projeto Educa Reggae Belém realizou uma importante palestra com o tema “O Enfrentamento à Violência Contra a Mulher no Brasil”. O evento aconteceu na Casa da Linguagem, em Belém do Pará, e reuniu alunos e alunas do Projeto Dança Reggae de Salão, reforçando o compromisso com a formação humana e a conscientização social.

Palestra ministrada por Fátima Matos

Sob mediação do DJ jornalista Vitor Pedra a palestra foi conduzida por Fátima Matos, educadora social, ativista do Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará (CEDENPA), integrante do Comitê de Equidade Social do SUS (Gênero, Raça e Etnia) e do Instituto Mãe Crioula. Com vasta experiência em direitos humanos e feminismo negro, Fátima abordou as diferentes formas de violência contra a mulher, destacando o racismo estrutural e a violência institucional que atingem principalmente as mulheres negras.

Violência contra a mulher: um problema estrutural

Durante a conversa, foram discutidos os diversos tipos de violência que as mulheres enfrentam, incluindo:

• Violência física (agressões, feminicídio)

• Violência psicológica (humilhação, controle, gaslighting)

• Violência patrimonial (destruição de documentos, controle financeiro)

• Violência sexual (assédio, estupro, objetificação)

• Violência moral (difamação, exposição nas redes sociais)

Fátima Matos ressaltou que a Lei Maria da Penha foi um avanço, mas ainda há desafios, como a falta de delegacias especializadas e a naturalização da violência doméstica. Ela também destacou a importância de desconstruir o machismo desde a infância, promovendo uma educação que ensine meninos e meninas sobre igualdade de gênero e respeito.

Educa Reggae Belém como ferramenta de transformação social

O evento reforçou a missão do Educa Reggae Belém, que utiliza a cultura como instrumento de resistência, consciência e mudança social. A música e a dança não são apenas expressões artísticas, mas também meios de empoderamento e educação.

Próximos passos

O projeto segue suas atividades de desenvolvimento e capacitação artística e cultural com o objetivo de promover o aprendizado, a educação e aperfeiçoamento de práticas criativas em ações que unem arte, educação e cidadania, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. A iniciativa mostra que a cultura é uma ferramenta poderosa no combate à violência e na construção de novos caminhos.

Fotos DJ Vitor Pedra