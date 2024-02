Escola na comunidade do Santana do Aurá será contemplada com ações da parceria entre Sicoob Comppa e TJPA

O compromisso humanizado com a educação socioambiental é uma das prioridades para a cooperativa de crédito Sicoob Coimppa. Foi com esse propósito que a Cooperativa participou, juntamente com a equipe do Comitê de Ação Social e Cidadania do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), de uma visita no dia 16 de fevereiro à escola Santana do Aurá, em Ananindeua.

A comunidade onde a escola está localizada sofre com o descarte de lixo, o lugar funciona como um lixão a céu aberto. O Presidente da Associação “Acreditar no Amanhã” do TJPA, Des. Leonardo Noronha Tavares, também esteve na visita. A partir desse encontro a cooperativa pretende fechar a parceria para executar o projeto Concurso Cultural na referida escola.



Essa parceria entre Coimppa e TJPA reforça a importância de ações socioeducativas e de cidadania financeira, destacando o 7° princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade.

