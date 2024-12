Paysandu confirma renovação de Bryan e garante um dos destaques para 2025

O Paysandu anunciou a renovação de contrato de Bryan, um dos destaques do time em 2024. O jogador seguirá no Curuzu até o fim da próxima temporada.

“Feliz pela renovação. Deixei claro o desejo de permanecer. Sem dúvidas, é motivo de alegria. Jogar no Paysandu é sentimento, é paixão. Já entendo o real sentimento do torcedor com o clube, essa conexão, então é trabalhar, me dedicar e buscar ter um ano melhor do que o ano de 2024. Que venha 2025”, projetou o jogador.

Em 39 jogos, Bryan foi titular em 32 e atuou por ambas as laterais. Com 2 gols e 3 assistências, foi fundamental nos títulos da Copa Verde e Parazão, além de contribuir na Série B.

Foto: Reprodução Rede Social