Tempo ao ar livre reduz risco de miopia em crianças, alerta o Conselho Brasileiro de Oftalmologia

A prática de atividades ao ar livre pode ser uma poderosa aliada na prevenção da miopia em crianças e adolescentes. De acordo com o alerta divulgado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), ao menos 40 minutos diários de exposição solar já são suficientes para reduzir significativamente o risco de surgimento da doença durante os primeiros anos de vida .

O CBO destaca que a miopia, conhecida como “vista curta”, atinge atualmente 7,6% das crianças e adolescentes brasileiros entre 3 e 18 anos mas os números variam entre regiões. Enquanto em áreas urbanas essa prevalência chega a 20,4%, comunidades quilombolas e rurais registram taxa muito menor, de 1,06%.

O documento, intitulado CBO Miopia, será oficialmente lançado durante o 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que acontece nesta sexta-feira (29), em Curitiba (PR).

Esses dados corroboram estudos internacionais que indicam que a luz natural estimula a liberação de dopamina na retina neurotransmissor que inibe o alongamento excessivo do globo ocular, mecanismo fundamental no desenvolvimento da miopia.

Além disso, o impacto dos hábitos modernos aparece em evidencia durante a pandemia de Covid-19: a redução drástica do tempo ao ar livre e o uso intensivo de telas elevaram os índices da doença. Um exemplo marcante foi o aumento da prevalência de miopia em crianças no território de Hong Kong, que saltou de 44% para 55% em apenas um ano.

Diante dos riscos, especialistas recomendam reequilibrar a rotina dos pequenos:

Incentivar pelo menos 40 minutos diários ao ar livre, de preferência com luz natural;

Limitar o tempo de exposição a telas e atividades de perto;

Estimular atividades em ambientes externos  o que, além de proteger a visão, contribui para o bem-estar físico, mental e o desenvolvimento cognitivo; A miopia não detectada ou sem tratamento adequado pode comprometer o rendimento escolar e o desenvolvimento intelectual, ressalta o CBO, reforçando a urgência de promover hábitos saudáveis desde cedo.

Imagem: Reprodução internet

