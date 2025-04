Empresa norte-americana mostra evolução de suposta espécie extinta a mais de 10 mil anos

Um vídeo repercutiu nas redes sociais nessa semana publicado pela empresa norte americana de biotecnologia Colossal Biosciences nesta segunda feira 7, no vídeo aparece o que eles chamam de Lobo Terrível, no vídeo mostra a evolução de três filhotes que eles afirmam ter gerado por meio da edição inédita de lobos-cinzentos modernos com DNA obtido de fósseis antigos.

Apesar da empresa ter anunciado o feito, especialistas afirmam ainda ser cedo para dizer que é uma conquista, que envolve trazer a vida animais extintos, um dos motivos segundo especialistas é que o feito não foi publicado em nenhuma revista científica, e nem ter sido fiscalizado por cientistas independentes , eles também afirmam que o animal não pode ser classificados como lobo-terrível, mas apenas uma variação, pois é apenas um Lobo cinzento que foi levemente modificado, contendo material genético recuperado do Lobo Terrível, mas que isso não os torna a espécie em suma.

A revista americana “Time” publicou uma reportagem afirmando que a recriação da empresa Colossal, não envolve a recriação total do DNA dos lobos terríveis, mas é a edição genética de material de lobos modernos com alteração, em cerca de 20 regiões do genoma para ter obtido características semelhantes à espécie extinta, como mandíbula, tamanho, ombros, cabeça, pernas mais musculosas.

Segundo o Professor Cores Bradshaw, as alegações sem provas concretas e dentro da normativa são evidências mentirosas “quando se fazem grandes afirmações sem evidências associados, principalmente por ser algo tão controverso, é uma bandeira vermelha gigantesca, na melhor das hipóteses eles exageram, na pior estão mentindo”.

A empresa Colossal já anunciou também que quer reviver mamutes, e também já anunciou ter produzido o “camundongo Lanoso” animal peludo com genes dos mamutes que a empresa deseja “ressuscitar“.

Por: Thays Garcia