Pedreira recebe empreendedorismo e serviços de cidadania e saúde

Com a filha Cecília, de apenas 10 meses no colo, a dona de casa Jéssica Viana, 33 anos, encontrou na 3ª edição do “Belém Pra Todos nos bairros” a chance de fazer atualização do Cadastro Único para programas sociais (CadÚnico) e passar por uma consulta com um clínico geral. O programa desenvolvido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos (Semcad), realizou mais de 800 atendimentos ao longo da programação, garantindo serviços gratuitos e essenciais nas áreas de assistência social, saúde, documentação e cidadania para a comunidade do bairro da Pedreira na manhã de ontem, sábado, 13.

O “Belém Pra Todos nos Bairros” é mais uma estratégia adotada pela atual gestão municipal para aproximar a população de direitos básicos e reduzir barreiras de acesso, especialmente para famílias que enfrentam rotinas desafiadoras. Para mães como Jéssica, que cuida de três crianças, é a oportunidade para resolver questões importantes sem precisar se deslocar longas distâncias, economizando tempo e recursos.

“O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) fica longe. Isso dificulta um pouco porque tenho meus afazeres e meus filhos, principalmente a Cecília que é um bebê e preciso sempre levá-la comigo. Então, achei muito bom ter essa ação mais perto da minha casa”, disse.

A titular da Semcad, Rafaela Segadilha, ressaltou que o programa idealizado pelo prefeito Igor Normando nasceu da necessidade de atender a demanda da população. “A proposta é reunir em um único dia diversos serviços do município e do Estado, aproximando-os dos bairros e facilitando o acesso. Muitas pessoas precisam atualizar documentos, retirar certidões ou resolver pendências, encontram nessa ação uma oportunidade de organizar tudo de forma prática, em um só espaço”, explica a secretária.

O “Belém Pra Todos nos Bairros” ocorre mensalmente em algum bairro do município. Porém, outras atividades semelhantes são realizadas semanalmente em parcerias com diferentes secretarias para levar cidadania e bem-estar social.

“Nós desejamos alcançar o maior número de pessoas residentes em Belém e até vindas de outros municípios, como já temos registrado. A essência do programa é levar cidadania de forma acessível, respeitando a rotina das famílias que durante a semana não conseguem buscar esses serviços por causa dos horários de trabalho. Aos fins de semana, abrimos essa possibilidade, aproximando ainda mais a gestão pública da comunidade”, enfatizou Rafaela Segadilha.

A estudante Karina Amaral, 29 anos, aproveitou a ocasião para atualizar a carteira vacinal. “Encontrei todas as vacinas reunidas em um único lugar, isso facilita muito. Como vou começar meu estágio na próxima semana, precisava estar com a imunização em dia. Aqui, consegui resolver tudo de uma só vez. Além disso, manter as vacinas atualizadas é fundamental, é uma forma de cuidar da saúde antes que a doença apareça, principalmente para quem é da área da saúde.”

Durante a programação, a Funpapa ofereceu cadastro e atualização no CadÚnico e divulgou o Programa Família Acolhedora; a Sesma e a Sespa disponibilizaram vacinas como a tríplice viral e HPV, além de consultas com especialistas, respectivamente. A Defensoria Pública prestou orientação jurídica e o TRE-PA emitiu certidões e regularizou títulos eleitorais, garantindo à população acesso facilitado a direitos e serviços fundamentais.

EMPREENDEDORISMO E ARTE

Membros do “Projeto Marias” tiveram espaço cedido pela Semcad para fortalecer o empreendedorismo local e dar visibilidade ao trabalho das artesãs e microempreendedores da região. Além de possibilitar a comercialização de produtos como gastronomia, artesanato, moda circular e biojóias, o evento promoveu a troca de experiências, aproximou o público da produção local e incentivou a valorização da economia criativa da cidade.

“É fundamental que o trabalho de nossas artesãs seja visto e valorizado. A convite da secretaria, trouxemos dez empreendedoras para esta ação, mas o projeto Marias conta com 100 microempreendedores que atuam com uma diversidade criativa impressionante, abrangendo diferentes técnicas, materiais e expressões culturais”, afirmou Paula Delgado, coordenadora do projeto.

